Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Καίγεται ολοσχερώς το κτίριο (videos)

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) σε επαγγελματικό κτήριο – αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου, πλησίον της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Εσταυρωμένου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 12:15, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Το κτίριο καίγεται ολοσχερώς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς εκτός των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

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