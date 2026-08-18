Ρόδος: Χειροπέδες σε 18χρονο διαρρήκτη – Αναζητούνται και τρεις συνεργοί του

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Στη σύλληψη ενός 18χρονου για συμμετοχή σε πέντε διαρρήξεις επιχειρήσεων στη Ρόδο προχώρησαν χθες, Δευτέρα (17/8), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Ρόδου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι στις 9 και 16 Αυγούστου ο 18χρονος μαζί με τρεις ακόμη συνεργούς του, χρησιμοποιώντας ΙΧ αυτοκίνητο, παραβίασαν πέντε επιχειρήσεις και αφαίρεσαν χρηματικά ποσά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν είχε εκδώσει δελτίο ταυτότητας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι τρεις συνεργοί του.

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