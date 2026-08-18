Τροχαίο στη Βούλα: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση ταξί με μοτοσικλέτα – Σε κρίσιμη κατάσταση 39χρονος

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Βίντεο – ντοκουμέντο από τη σύγκρουση ταξί με μοτοσικλέτα, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/8) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ στη Βούλα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ο οδηγός ταξί επιχειρεί να πραγματοποιήσει αναστροφή. Κατά τη διάρκεια της μανούβρας, το ταξί παρέσυρε τον 39χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος κινείτο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί βαριά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο οδηγός του ταξί υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν αρνητικό.

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