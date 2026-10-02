Μεξικό: Αυτοκίνητο παρέσυρε δημοσιογράφο και εικονολήπτη σε ζωντανή μετάδοση (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοκαριστικές στιγμές καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση στο Μοντερέι του Μεξικού, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν σε βρεγμένο οδόστρωμα έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε δημοσιογράφο και εικονολήπτη, την ώρα που κάλυπταν κατολίσθηση στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Morones Prieto, όπου η δημοσιογράφος Άλμα ντε λα Ρόσα και ο εικονολήπτης Κρίστο Μοράλες, του GamaVisión, είχαν μεταβεί για να καλύψουν κατολίσθηση που είχε ήδη προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν σε ζωντανή μετάδοση, όταν ένα σκούρο γκρι Jeep έχασε τον έλεγχο και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν το τηλεοπτικό συνεργείο.

Στο βίντεο φαίνεται η δημοσιογράφος να μεταδίδει το ρεπορτάζ της, ενώ το όχημα που κινείται στη λεωφόρο αρχίζει να ολισθαίνει, περιστρέφεται και τελικά πέφτει πάνω στους δύο εργαζόμενους.

🇲🇽 | La reportera Alma de la Rosa Flores y su camarógrafo Cristo Morales de Gamavisión fueron atropellados en vivo por un vehículo tras perder el control en Monterrey. Ambos resultaron heridos, pero están fuera de peligro. pic.twitter.com/lsCcJqEHK3 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 2, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρεγμένο οδόστρωμα μετά τις βροχοπτώσεις φέρεται να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου.

Είχε προηγηθεί και τραυματισμός μοτοσικλετιστή

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 08:00, στα κανονικά ρεύματα κυκλοφορίας της περιοχής όπου είχε σημειωθεί η κατολίσθηση που κάλυπτε το τηλεοπτικό συνεργείο.

Λίγο νωρίτερα, στο ίδιο σημείο, είχε τραυματιστεί και ένας μοτοσικλετιστής.

#CirculaEnRedes 🚨 Atropellan a reportera y camarógrafo durante transmisión en vivo en Monterrey



La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Martínez, de Gamavisión, fueron atropellados mientras transmitían en vivo sobre la avenida Morones Prieto. Ambos… pic.twitter.com/jgEm7l9kvw October 2, 2026

Στο νοσοκομείο οι δύο εργαζόμενοι

Αμέσως μετά την παράσυρση, στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο εργαζόμενους.

Η Άλμα ντε λα Ρόσα υπέστη χτυπήματα τα οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν κρίθηκαν σοβαρά.

Τραυματίστηκε επίσης ο Κρίστο Μοράλες, ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

⚠️ Un grave accidente se registró en la avenida Morones Prieto, donde una reportera y un camarógrafo del equipo de Gamavisión fueron atropellados mientras realizaban su cobertura informativa. 🚨📹 pic.twitter.com/zog6sZzkHf — Informe Regio (@InformeRegio_NL) October 2, 2026

Οι εικόνες από τη στιγμή του ατυχήματος διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς καταγράφουν τη στιγμή που το όχημα χάνει την πρόσφυσή του και καταλήγει πάνω στο συνεργείο που βρισκόταν στο σημείο για την κάλυψη της κατολίσθησης.