Μεξικό: Αυτοκίνητο παρέσυρε δημοσιογράφο και εικονολήπτη σε ζωντανή μετάδοση (Video)

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Σοκαριστικές στιγμές καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση στο Μοντερέι του Μεξικού, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν σε βρεγμένο οδόστρωμα έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε δημοσιογράφο και εικονολήπτη, την ώρα που κάλυπταν κατολίσθηση στην περιοχή.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Morones Prieto, όπου η δημοσιογράφος Άλμα ντε λα Ρόσα και ο εικονολήπτης Κρίστο Μοράλες, του GamaVisión, είχαν μεταβεί για να καλύψουν κατολίσθηση που είχε ήδη προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία.
Οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν σε ζωντανή μετάδοση, όταν ένα σκούρο γκρι Jeep έχασε τον έλεγχο και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν το τηλεοπτικό συνεργείο.
Στο βίντεο φαίνεται η δημοσιογράφος να μεταδίδει το ρεπορτάζ της, ενώ το όχημα που κινείται στη λεωφόρο αρχίζει να ολισθαίνει, περιστρέφεται και τελικά πέφτει πάνω στους δύο εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρεγμένο οδόστρωμα μετά τις βροχοπτώσεις φέρεται να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου.
Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 08:00, στα κανονικά ρεύματα κυκλοφορίας της περιοχής όπου είχε σημειωθεί η κατολίσθηση που κάλυπτε το τηλεοπτικό συνεργείο.
Λίγο νωρίτερα, στο ίδιο σημείο, είχε τραυματιστεί και ένας μοτοσικλετιστής.
Αμέσως μετά την παράσυρση, στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο εργαζόμενους.
Η Άλμα ντε λα Ρόσα υπέστη χτυπήματα τα οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν κρίθηκαν σοβαρά.
Τραυματίστηκε επίσης ο Κρίστο Μοράλες, ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Οι εικόνες από τη στιγμή του ατυχήματος διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς καταγράφουν τη στιγμή που το όχημα χάνει την πρόσφυσή του και καταλήγει πάνω στο συνεργείο που βρισκόταν στο σημείο για την κάλυψη της κατολίσθησης.
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