search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 00:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2026 23:38

Μεξικό: Αυτοκίνητο παρέσυρε δημοσιογράφο και εικονολήπτη σε ζωντανή μετάδοση (Video)

02.10.2026 23:38
MixCollage-02-Oct-2026-11-36-PM-9340

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σοκαριστικές στιγμές καταγράφηκαν σε ζωντανή μετάδοση στο Μοντερέι του Μεξικού, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν σε βρεγμένο οδόστρωμα έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε δημοσιογράφο και εικονολήπτη, την ώρα που κάλυπταν κατολίσθηση στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Morones Prieto, όπου η δημοσιογράφος Άλμα ντε λα Ρόσα και ο εικονολήπτης Κρίστο Μοράλες, του GamaVisión, είχαν μεταβεί για να καλύψουν κατολίσθηση που είχε ήδη προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν σε ζωντανή μετάδοση, όταν ένα σκούρο γκρι Jeep έχασε τον έλεγχο και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν το τηλεοπτικό συνεργείο.

Στο βίντεο φαίνεται η δημοσιογράφος να μεταδίδει το ρεπορτάζ της, ενώ το όχημα που κινείται στη λεωφόρο αρχίζει να ολισθαίνει, περιστρέφεται και τελικά πέφτει πάνω στους δύο εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρεγμένο οδόστρωμα μετά τις βροχοπτώσεις φέρεται να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου.

Είχε προηγηθεί και τραυματισμός μοτοσικλετιστή

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 08:00, στα κανονικά ρεύματα κυκλοφορίας της περιοχής όπου είχε σημειωθεί η κατολίσθηση που κάλυπτε το τηλεοπτικό συνεργείο.

Λίγο νωρίτερα, στο ίδιο σημείο, είχε τραυματιστεί και ένας μοτοσικλετιστής.

Στο νοσοκομείο οι δύο εργαζόμενοι

Αμέσως μετά την παράσυρση, στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο εργαζόμενους.

Η Άλμα ντε λα Ρόσα υπέστη χτυπήματα τα οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν κρίθηκαν σοβαρά.

Τραυματίστηκε επίσης ο Κρίστο Μοράλες, ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Οι εικόνες από τη στιγμή του ατυχήματος διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς καταγράφουν τη στιγμή που το όχημα χάνει την πρόσφυσή του και καταλήγει πάνω στο συνεργείο που βρισκόταν στο σημείο για την κάλυψη της κατολίσθησης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
britain-police
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ

Ukrainian tactical ballistic missile
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στη μάχη ο πρώτος εγχώριος βαλλιστικός πύραυλος – Ο επόμενος θα μπορεί να φτάσει έως τη Μόσχα

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

vaccine_covid_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Φλόριντα μηνύει Pfizer και Μπουρλά: Τους κατηγορεί ότι παραπλάνησαν το κοινό για την ασφάλεια του εμβολίου κατά του Covid-19

kriti zimies kakokiaria – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε συναγερμό όλη η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας: Έπεσαν 500 τόνοι νερού ανά στρέμμα – Υπερχείλισε ρέμα στα Ζωνιανά, πλημμυρισμένα σπίτια και ανησυχία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrosi
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

apple_cake
CUCINA POVERA

Ζουμερό και μαλακό κέικ μήλου

papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 00:33
britain-police
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ

Ukrainian tactical ballistic missile
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στη μάχη ο πρώτος εγχώριος βαλλιστικός πύραυλος – Ο επόμενος θα μπορεί να φτάσει έως τη Μόσχα

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

1 / 3