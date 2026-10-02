Βρετανία: Δύο Ιρανοί κατηγορούνται για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ

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Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή, 2/10, ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος δύο ανδρών για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία, την παραμονή του Γιομ Κιπούρ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι φέρεται οι δύο άνδρες να βρίσκονταν σε επαφή με ένα τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, το οποίο μπορεί να είναι στο Ιράν, σε σχέση με το σχέδιο συνωμοσίας.

Οι δύο Ιρανοί, ηλικίας 34 και 36 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Μάντσεστερ στις 20 Σεπτεμβρίου, φέρεται να βρίσκονταν «σε επαφή με ένα τρίτο πρόσωπο που είναι στο εξωτερικό, ο οποίος θα μπορούσε να βρίσκεται στο Ιράν, στο πλαίσιο αυτού του φερόμενου σχεδίου», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

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