ΣΕΔΕΑ: Στέλνει στην Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων την καταγγελία κατά της Interview – Μπαίνει στο μικροσκόπιο η επίμαχη έρευνα

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Στην Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων στέλνει, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο ΣΕΔΕΑ την υπόθεση που έχει προκύψει μετά την καταγγελία σε βάρος της εταιρείας Interview, προκειμένου να εξεταστούν τα στοιχεία και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη με την επίμαχη δημοσκόπηση.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την καταγγελία του δικηγόρου Άρη Παπαδόπουλου, σύμφωνα με την οποία η δημοσκόπηση της Interview για τον Σεπτέμβριο είχε περιέλθει σε τρίτους στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου, ενώ στην ταυτότητα της έρευνας αναφερόταν ως περίοδος διεξαγωγής το διάστημα 23 έως 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Το κρίσιμο ερώτημα που τέθηκε ήταν επομένως πώς μπορούσε να βρίσκεται ήδη σε κυκλοφορία ολοκληρωμένο αρχείο με τα αποτελέσματα, ενώ, σύμφωνα με την επίσημη ταυτότητα, η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Interview έχει απορρίψει την καταγγελία, με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Δημήτρη Βασιλειάδη να αμφισβητεί όσα υποστηρίζει ο καταγγέλλων.

Πλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η υπόθεση παίρνει ακριβώς τον δρόμο του ελέγχου: ο ΣΕΔΕΑ τη στέλνει στην Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων, ώστε να εξεταστούν η καταγγελία και τα σχετικά στοιχεία και να κριθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά τη διενέργεια της έρευνας.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συζήτηση μεταφέρεται πλέον από το επίπεδο της δημόσιας αντιπαράθεσης στο πεδίο του θεσμικού ελέγχου.

Και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ο ΣΕΔΕΑ θεωρεί σοβαρή την υπόθεση, καθώς μπορεί να πλήξει την αξιοπιστία όλου του κλάδου.

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