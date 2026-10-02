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02.10.2026 19:29

Die Linke προς Αλέξη Τσίπρα: «Μοιραζόμαστε κοινές αριστερές ιδέες – Ευγνώμονες που έχουμε φίλους σαν εσένα»     

02.10.2026 19:29
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Με θερμά λόγια απάντησε στη συγχαρητήρια επιστολή του Αλέξη Τσίπρα, η υποψήφια του Die Linke και μεγάλη νικήτρια των τοπικών εκλογών του Βερολίνου, Ελίφ Εράλπ.

Σύμφωνα με την Αμαλίας, η Ελίφ Εράλπ απάντησε στην επιστολή του προέδρου της ΕΛΑΣ, σε εξίσου θερμό τόνο. Ειδικότερα, ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα για «τα ευγενικά λόγια και την αλληλεγγύη που επέδειξε», ενώ χαρακτήρισε την μεγάλη νίκη του Die Linke «ενθαρρυντικό σημάδι που δείχνει ότι η άνοδος του AfD στη Γερμανία και της Ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι αναπόφευκτη».

Παράλληλα, η εκλεγμένη δήμαρχος του Βερολίνου τόνισε ότι «είμαστε ευγνώμονες που έχουμε φίλους και εταίρους όπως εσύ, οι οποίοι μοιράζονται την αφοσίωση μας στις δημοκρατικές και αριστερές ιδέες και θέλουν να παράσχουν μία εναλλακτική στη νεοφιλελεύθερη πραγματικότητα στην οποία ζούμε».

Κλείνοντας, η Ελίφ Εράλπ εξέφρασε την επιθυμία της για περαιτέρω συνεργασία με την ΕΛΑΣ και μάλιστα σε μακροχρόνια βάση.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 21:13
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