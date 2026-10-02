Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως» – Όσα είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε μαζί του μέσα από τη συνεργασία τους στο Voice αναφέρθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, λίγες ώρες πριν από την προβολή του ειδικού αφιερώματος του ΣΚΑΪ στον δημοφιλή τραγουδιστή.

Το αφιέρωμα θα μεταδοθεί το Σάββατο, 3/10, στις 21:00, ενώ ο παρουσιαστής του μουσικού παιχνιδιού μίλησε για τον αγαπημένο του συνεργάτη στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» το απόγευμα της Παρασκευής, 2/10.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως θέλησε εξαρχής να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό εγχείρημα, όταν ενημερώθηκε από τον ΣΚΑΪ για την πρόθεση να δημιουργηθεί ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Όταν με πήραν τηλέφωνο από τον ΣΚΑΪ και μου είπαν ότι σκέφτονται να κάνουν ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τους είπα ότι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σε αυτό. Τους πρότεινα τι θα μπορούσαμε να βάλουμε, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται και έχει βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Ήταν απαραίτητο και πολύ σημαντικό για να συνειδητοποιήσουμε το τι συνέβη. Έγινε χωρίς κοινό, ήμασταν εμείς οι 4 στην ουσία και ευτυχώς ο Γιώργος Λιανός. Εγώ δεν θα μπορούσα να το παρουσιάσω μόνος μου. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ να ξεκινήσει η σεζόν χωρίς να πούμε αυτή την ιστορία. Έχει πολλή αμηχανία, πολλές σιωπές που μιλάνε τα μάτια. Ήταν σαν να είναι εκεί», πρόσθεσε.

«Είχε καταλάβει άραγε πόσο πολύ τον αγαπούσαν οι άνθρωποι;»

Αναφερόμενος στη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε: «Ήταν ένας φοβερός άνθρωπος. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως. Αναρωτιόμουν αν ο Γιώργος θα “κολλούσε” στο Voice και τελικά εμείς “κολλήσαμε” στον Γιώργο. Φοβερά έξυπνος, φωτεινός, αστείος, σπάνιος και πολύ ξεχωριστός. Όλες οι ιστορίες που έχω να θυμάμαι από εκείνον είναι αστείες».

Ο ίδιος μίλησε και για την τελευταία φορά που συναντήθηκαν: «Την τελευταία φορά τον είδα στον τελικό. Μετά είχαμε μιλήσει με μηνύματα. Μου έστειλε ο μάνατζέρ του και μου είπε ότι ο Γιώργος θα ήθελε να είμαι στη συναυλία του στην Τεχνόπολη, ίσως να ανέβω και πάνω στη σκηνή. Απάντησα “για τον Γιώργο με μεγάλη χαρά” και πολλά θαυμαστικά».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Καπουτζίδης στάθηκε και στο πόσο αγαπητός ήταν ο τραγουδιστής στον κόσμο, εκφράζοντας την αίσθηση πως ο ίδιος ίσως να μην είχε αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος της αγάπης του κόσμου στο πρόσωπό του.

«Είχε καταλάβει άραγε πόσο πολύ τον αγαπούσαν οι άνθρωποι; Δεν νομίζω», σημείωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον αείμνηστο τραγουδιστή και παραδέχθηκε ότι: «Αν δεν τον είχα γνωρίσει, θα στεναχωριόμουν κι εγώ όπως όλοι. Τώρα που τον γνώρισα και τον έζησα και τον αγάπησα δύο χρόνια, έγινε πολύ πιο δύσκολο. Ενώ συνεχίζεται η ζωή, όλα τα κάνεις με μία υπόγεια θλίψη που την έχω συνηθίσει. Πονάς πάντα για τους ανθρώπους που χάνεις. Αυτό είναι διαφορετικό, γιατί ίσως να μην τον χόρτασα. Ήθελες κι άλλο, κι άλλο».

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