Από την επίμονη άρνηση στην παραδοχή 40 χρόνια μετά: Μάικλ Ντάγκλας και Κάθλιν Τέρνερ είχαν μυστική σχέση

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Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε επιτέλους την μυστική του σχέση με την συμπρωταγωνίστριά του στο “Romancing the Stone”, Κάθλιν Τέρνερ, μετά από τέσσερις δεκαετίες μυστικότητας.

Σε ένα απόσπασμα από τα επερχόμενα απομνημονεύματά του με τίτλο «One Helluva Ride», ο 82χρονος ηθοποιός περιέγραψε το «μαγικό ξόρκι» ενός ρομάντζου στο πλατό του 1984.

Εκείνη την εποχή, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν παντρεμένος με την Ντιάντρα Λούκερ, με την οποία έχει έναν γιο, τον Κάμερον, αλλά ήταν σε διάσταση και, σύμφωνα με τον Ντάγκλας, «και οι δύο είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις».

Ο Ντάγκλας σημείωσε ότι είχε μια ερωτική σχέση με τη σεναριογράφο της ταινίας, Νταϊάν Τόμας, προτού γνωρίσει την «έξυπνη, αστεία και σέξι» Τέρνερ, η οποία «τον έριξε κάτω».

Στην ταινία, οι χαρακτήρες των Ντάγκλας και Τέρνερ, Τζακ Τ. Κόλτον και Τζόαν Γουάιλντερ, ξεκινούν ένα κυνήγι θησαυρού στην Κολομβία.

Το ζευγάρι «ένιωσε έλξη αμέσως ο ένας τον άλλον» και «ερωτετεύτηκαν άγρια», αλλά κράτησε τη σχέση τους κρυφή από τον συμπρωταγωνιστή του Ντάνι ΝτεΒίτο, τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκις και όλους τους άλλους στο πλατό.

Περιγράφοντας τη σύνδεσή τους ως κάτι περισσότερο από «μια αυθόρμητη σχέση», ο Ντάγκλας έγραψε: «Βρήκαμε ο ένας τον άλλον πρώτα ως φίλοι, μετά ως συμπρωταγωνιστές και τέλος ως εραστές. Μετά από μια εξαντλητική μέρα γυρισμάτων στη ζούγκλα… έμπαινα κρυφά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της αφού όλοι κοιμόντουσαν».

Αυτό σταμάτησε, ωστόσο, όταν η Λούκερ και ο Κάμερον επισκέφθηκαν τον Ντάγκλας στα γυρίσματα στο Μεξικό — και η σύζυγος αντιμετώπισε την Τέρνερ.

«Η Ντιάντρα άρχισε να έχει υποψίες», θυμήθηκε η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα. «Υποθέτω ότι η διαίσθηση μιας γυναίκας είναι έντονη. Κάποια στιγμή, έμεινε μόνη με την Κάθλιν και της ξεκαθάρισε ότι ήμασταν ακόμα παντρεμένοι. Η άποψή της για τους όρους του χωρισμού μας ήταν διαφορετική από τη δική μου».

Η συζήτηση «έκανε την Κάθλιν να σταματήσει» καθώς «δεν ήθελε να παρέμβει», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα αυτή και ο Ντάγκλας να «τερματίσουν τα πράγματα».

«Επέστρεψα στη Ντιάντρα», έγραψε ο Ντάγκλας. «Το έκανα για τον Κάμερον, αλλά δεν έπρεπε να τα ξαναβρούμε. Μετά από εκείνον τον πρώτο χωρισμό, τα πράγματα μεταξύ μας δεν ήταν ποτέ ξανά τα ίδια».

Το ζευγάρι τελικά χώρισε το 1995 και πέντε χρόνια αργότερα, ο Ντάγκλας παντρεύτηκε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, με την οποία έχει έναν γιο, τον 26χρονο Ντίλαν και μια κόρη, την 23χρονη Κάρις.

Η Τέρνερ, από την πλευρά της, ήταν παντρεμένη με τον Τζέι Βάις μεταξύ 1984 και 2007 και κατά τη διάρκεια της σχέσης τους απέκτησαν την κόρη τους Ρέιτσελ.

Αυτή και ο Ντάγκλας επέστρεψαν σε «σταθερό έδαφος» συνεργαζόμενοι στη συνέχεια του «Romancing the Stone», «The Jewel of the Nile», το 1985. Έπαιξαν επίσης μαζί στις ταινίες «War of the Roses» και «Kominsky Method».

Οι πρώην συμπρωταγωνιστές κρατούσαν μυστική τη σχέση τους όλο αυτό το διάστημα για να «προστατεύσουν» την πρώην σύζυγο και τον γιο του Ντάγκλας, εξήγησε ο βραβευμένος με Emmy στα απομνημονεύματά του, σημειώνοντας ότι είχαν μια «επίσημη ιστορία» που ακολουθούσαν.

«Ναι, ομολογήσαμε, είχαμε καταπληκτική χημεία», έγραψε. «Ναι, είχαμε μπει και οι δύο, όπως είπε η Κάθλιν, στον πειρασμό, αλλά δεν συνέβη ποτέ τίποτα μεταξύ μας. Αυτό ήταν ψέμα».

Η ηθοποιός, αξιοσημείωτα, αποκάλυψε στο People το 2021: «Τον λαχταρούσα, αλλά ήταν ακόμα παντρεμένος… Ήταν αυτή η υπέροχη σεξουαλική ένταση, ξέρεις; Όταν πραγματικά, πραγματικά ξέρεις ότι θέλεις κάποιον – και λέω ότι ήταν και οι δύο πλευρές – και δεν μπορείς να τον έχεις».

Αποκάλεσε την προσοχή του Ντάγκλας «νόστιμη» σε μια συνομιλία στην Guardian δύο χρόνια αργότερα, παραδεχόμενη: «Νομίζω ότι μπορεί να ερωτευόμασταν ο ένας τον άλλον. Αλλά τότε η Ντιάντρα ήρθε και ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρούσε τον Μάικλ διαθέσιμο. Έτσι, αυτό έληξε, επειδή δεν μπορώ να εμπλακώ στη σχέση μιας άλλης γυναίκας».

Η Τέρνερ είχε αποκαλέσει τον δεσμό τους «άτακτο» το 2018 και, πέρυσι, είχε ομολογήσει «άγρια ​​ερωτικά ειδύλλια» γεμάτα «έντονα, λαχταριστά βλέμματα και έντονο φλερτ», σύμφωνα με την Express.

Έχει αποκαλέσει τον Ντάγκλας «μισογύνη» επανειλημμένα, λέγοντας το 2017: «Μπορεί να είναι διαφορετικός τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα του άρεσε να έβρισκα τη δύναμή μου ως σύζυγός του, οπότε, ξέρετε, είναι μάλλον καλό [ότι δεν καταλήξαμε μαζί]».

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