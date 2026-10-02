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02.10.2026 18:20

Ούτε στον δεύτερο έλεγχο στην Γκράβα διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου

02.10.2026 18:20
grava

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Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από συνεργεία της Enaon EDA στο δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου. 

Ο δεύτερος έλεγχος πραγματοποιήθηκε από συνεργεία της εταιρείας, παρουσία στελεχών της Πυροσβεστικής, και επεκτάθηκε σε κτίριο που βρίσκεται πλησίον του σχολικού συγκροτήματος. Υπενθυμίζεται πως ούτε από τον πρώτο έλεγχο που έγινε νωρίτερα την Παρασκευή, 2/10, διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Όπως έγινε γνωστό νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, οι διευθυντές των σχολείων που στεγάζονται στον χώρο προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος μετά από αναφορές για έντονη οσμή που παρέπεμπε σε φυσικό αέριο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν αρχικό έλεγχο στους χώρους, χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή.

Για λόγους ασφαλείας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε και σε δεύτερο έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς και πάλι να διαπιστωθεί κάποια διαρροή.

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