Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα – Φόβοι για διαρροή αερίου

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Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, λόγω φόβων για διαρροή αερίου, καθώς χτύπησε ο σχετικός συναγερμός και υπήρξαν αναφορές για οσμή.
Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, χωρίς μέχρι τώρα να έχει βρεθεί κάτι.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε προληπτικά. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ.
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