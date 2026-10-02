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02.10.2026 13:43

Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα – Φόβοι για διαρροή αερίου

02.10.2026 13:43
ektakto

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Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, λόγω φόβων για διαρροή αερίου, καθώς χτύπησε ο σχετικός συναγερμός και υπήρξαν αναφορές για οσμή.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, χωρίς μέχρι τώρα να έχει βρεθεί κάτι.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε προληπτικά. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ.

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