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Στο πλαίσιο της δέσμης δράσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο «Φθινόπωρο – ΑΠΟΗΧΟΙ» που εστιάζει στην επανάληψη/παρουσίαση κάποιων εκ των παραγωγών του που έχουν μια μη εξαντληθείσα δυναμική, επιστρέφει η δράση με τίτλο Συνομιλία με ένα λογισμικό – Ένας AI περίπατος στην Αρχαία Αγορά του Γιώργου Δρίβα, από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στις 17.00.

Το έργο Συνομιλία με ένα λογισμικό. Ένας AI περίπατος στην Αρχαία Αγορά είναι μια περιπατητική – διαλογική ξενάγηση, βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού με μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ) και παρουσιάζεται υπό τη μορφή μιας περιδιάβασης στην Αρχαία Αγορά, στην καρδιά της πόλης των Αθηνών.

Ο Γιώργος Δρίβας προσκαλεί ένα μοντέλο ΑΙ να «περπατήσει» πλάι του, σε μια εμβληματική τοποθεσία της πόλης, πραγματοποιώντας μια φιλοσοφική συζήτηση, που βασίζεται σε ερωταποκρίσεις, στα βήματα ενός σωκρατικού διαλόγου.

Μια βασική παραδοχή που ισχύει εκ των προτέρων είναι η εξής: Το μοντέλο ΑΙ δεν γνωρίζει πού βρίσκεται και δεν έχει καμία πληροφορία για τον χώρο.

Χωρίς να χρησιμοποιεί προϋπάρχουσες πληροφορίες που θα μπορούσε να αντλήσει από το διαδίκτυο, το ΑΙ καλείται να «ερμηνεύσει» την εικόνα του κάθε σημείου της διαδρομής και να εκφράσει τις «αυθόρμητες», «ανιστόρητες» σκέψεις του. Ταυτόχρονα, προσκαλείται να φανταστεί και να «εντάξει» τον εαυτό του σε διάφορα σημεία του χώρου.

Η συζήτηση κινείται κυρίως σε τρεις άξονες, –παρελθόν, παρόν, μέλλον– με το ΑΙ να προτρέπεται να σχολιάσει ένα πιθανό παρελθόν που μπορεί να φανταστεί στον χώρο, το παρόν αλλά και ένα πιθανό μέλλον σε βάθος χρόνου εκατοντάδων ετών, εντάσσοντας ταυτόχρονα τη δική του «ύπαρξη» σε αυτά τα υποθετικά σενάρια.

Έτσι, το AI μοντέλο μετατρέπεται σε αρχαιολογικό ντετέκτιβ του μέλλοντος και ερευνά ένα πολιτισμικό έγκλημα. Σε μια συγκεκριμένη διαδρομή μέσα στην Αρχαία Αγορά, οι θεατές παρακολουθούν τον Δρίβα και τη συνομιλία του με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε επιλεγμένα σημεία, σταματούν για να ακούσουν την περιγραφή ενός μνημείου, την αναζήτηση των στοιχείων του εγκλήματος, έναν προβληματισμό, μια σκέψη ή μια «αναφορά» που το μοντέλο έχει συντάξει για να αποχαιρετήσει τους ανθρώπους.

Με αφορμή αυτόν τον περιπατητικό – εξερευνητικό διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη, το έργο ανοίγει ένα πεδίο συζητήσεων που προτείνει εναλλακτικές μυθοπλαστικές αναγνώσεις του αρχαίου μνημείου, αποδίδοντας στο ΑΙ μια οικεία, σχεδόν ανθρώπινη υπόσταση.

Εν τέλει, το μοντέλο αρχίζει να διατυπώνει υπαρξιακές ανησυχίες και προσκαλεί να μας φανταστούμε σε μια, περισσότερο ή λιγότερο, πιθανή εκδοχή του επερχόμενου Αύριο.

Συντελεστές:

Σενάριο – Σκηνοθεσία – Παρουσίαση Γιώργος Δρίβας, σε συνεργασία με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Σχεδιασμός – Επιμέλεια ήχου Γιώργος Ραμαντάνης

Σχεδιασμός Κοστουμιού Adonis.eu

Βοηθός Σκηνοθέτη Σοφία Δαμαλά

Β΄ Βοηθός σκηνοθέτη Νικόλας Κεραμεύς

Οι εικόνες αποτελούν την αρχή μιας συζήτησης του δημιουργού με διαφορετικά ΑΙ μοντέλα για το μέλλον της Αρχαίας Αγοράς και δεν αποτελούν μέρος της δράσης.

Πληροφορίες

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της δράσης είναι και η αγορά εισιτηρίου του χώρου, αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων Hellenic Heritage E-ticket, το οποίο παρακαλείσθε να επιδείξετε στο σημείο συνάντησης εκτυπωμένο:

Για όσους επιθυμούν να αγοράσουν το εισιτήριό τους την ημέρα της δράσης και επιτόπου, θα λειτουργεί αποκλειστικά το ταμείο στην οδό Αδριανού 24, έως τις 16:30.

Μετά την αγορά του εισιτηρίου στην Αδριανού 24, οι θεατές θα πρέπει να μεταβούν στο σημείο εισόδου της πλατείας Ζακλίν ντε Ρομιγύ, όπου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του κοινού. Η διαδρομή είναι περίπου 1 χλμ. και απαιτεί περίπου 12 λεπτά περπάτημα.

Για τον λόγο αυτό, όσοι επιλέξουν να αγοράσουν το εισιτήριό τους επιτόπου παρακαλούνται να προσέλθουν εγκαίρως στην Αδριανού 24, ώστε να έχουν ολοκληρώσει την αγορά τους έως τις 16:30 και να μεταβούν στη συνέχεια στη Ρομιγύ.

Σημειώνεται ότι στην πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγύ δεν θα λειτουργεί ταμείο. Εκεί θα υπάρχει προσωπικό για τον έλεγχο των εισιτηρίων και την υποδοχή/ταξιθεσία του κοινού.

Για την ομαλή και έγκαιρη προσέλευση, συστήνεται θερμά η ηλεκτρονική αγορά των εισιτηρίων πριν από την ημέρα της δράσης, ώστε οι θεατές να μεταβούν απευθείας στην είσοδο της Ρομιγύ.

Ώρες προσέλευσης

Σημείο εισόδου & εξόδου αρχαιολογικού χώρου: πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγύ

Ώρα συγκέντρωσης του κοινού: 16:30

Ώρα έναρξης της δράσης: 17:00

Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά παρουσίαση: 30 άτομα

Η παρουσίαση θα γίνεται με ασύρματο σύστημα ακουστικής ξενάγησης (ένα ζευγάρι ακουστικών ανά θεατή).

Παρακαλούνται οι θεατές να αποφύγουν τη χρήση υποδημάτων με τακούνια.

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