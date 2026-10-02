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02.10.2026 15:45

Πρόστιμο στον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ για βίντεο – Όχι για τις απειλές σε αποστεωμένο Παλαιστίνιο κρατούμενο αλλά επειδή αποτελεί… προεκλογική προπαγάνδα (Video)

02.10.2026 15:45
gvir

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Η ισραηλινή Εκλογική Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για ένα βίντεο στο οποίο απειλεί να «εκτελέσει» έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο, με την Επιτροπή να το κρίνει ως «προεκλογική προπαγάνδα» που έγινε με χρήματα φορολογουμένων.

Σύμφωνα με την απόφαση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα, η Επιτροπή έκρινε ότι ο υπουργός παραβίασε τους εκλογικούς κανόνες δημοσιεύοντας το βίντεο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ενώ η επίσκεψή του στη φυλακή ήταν μέρος των επίσημων κυβερνητικών καθηκόντων του.

Ο Μπεν Γκβιρ, ακροδεξιός που φιλοδοξεί να γίνει υπουργός Άμυνας σε περίπτωση νίκης του κυβερνητικού συνασπισμού του, εμφανίζεται συχνά σε βίντεο όπου βρίζει και απειλεί Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα βίντεο στο X, το οποίο έκτοτε αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό του αλλά εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο, στο οποίο απευθύνεται στον Χασάν Σαλαμέ, μέλος της Χαμάς ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης για την ενορχήστρωση επιθέσεων που σκότωσαν 45 άτομα στο Ισραήλ το 1996.

«Θέλω να σε σκοτώσω. Θέλω να σε εκτελέσω», του λέει ο Μπεν Γκβιρ, με τη λεζάντα να γράφει ότι «με τη βοήθεια του Θεού, ως υπουργός Άμυνας, θα ενεργήσω για να διασφαλίσω ότι θα εκτελεστούν δολοφονικοί τρομοκράτες σαν αυτόν».

Μετά από καταγγελία που υπέβαλαν δύο ΜΚΟ, η Επιτροπή, αρμόδια για τη διασφάλιση τήρησης των εκλογικών κανόνων, τον διέταξε χθες το βράδυ να κατεβάσει το βίντεο και να καταβάλει 20.000 σέκελ (περίπου 5.800 ευρώ) στις δύο καταγγέλλουσες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δημόσιας Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ (PCATI).

«Το βίντεο θεωρείται προεκλογική προπαγάνδα» και «αποδείχθηκε ότι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν» στην παραγωγή του, «κάτι που συνιστά παραβίαση» των κανόνων, υπογραμμίζει το έγγραφο.

«Ελπίζουμε ότι οι επανειλημμένες αποφάσεις της Εκλογικής Επιτροπής θα αποτρέψουν τον υπουργό από το να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις φυλακές σαν να ήταν ιδιωτική του περιουσία και να ταπεινώνει κρατούμενους ως μέρος της προεκλογικής του προπαγάνδας», αντέδρασε ο Μεράν Μπεν Ζιβ, νομικός διευθυντής του PCATI.

Τον Μάρτιο, αυτός ο σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που κοινοποίησε γιόρτασε με σαμπάνια την υιοθέτηση από το Κοινοβούλιο ενός νόμου που θεσπίζει θανατική ποινή «για τρομοκράτες», στοχοποιώντας Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες αντιισραηλινές επιθέσεις.

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ΚΟΣΜΟΣ

Πρόστιμο στον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ για βίντεο – Όχι για τις απειλές σε αποστεωμένο Παλαιστίνιο κρατούμενο αλλά επειδή αποτελεί… προεκλογική προπαγάνδα (Video)

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 15:47
gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόστιμο στον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ για βίντεο – Όχι για τις απειλές σε αποστεωμένο Παλαιστίνιο κρατούμενο αλλά επειδή αποτελεί… προεκλογική προπαγάνδα (Video)

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