Ουκρανία: Έξαλλη η Σεούλ με το Κίεβο, λόγω αποκάλυψης Ζελένσκι ότι βορειοκορεάτες αιχμάλωτοι εστάλησαν στη Νότια Κορέα

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας επέκρινε έντονα την Ουκρανία για τη δημόσια αποκάλυψη της μεταφοράς Βορειοκορεατών αιχμαλώτων, απαιτώντας δημόσια συγγνώμη και απειλώντας με λήψη πρόσθετων μέτρων.

Η Σεούλ κατηγόρησε το Κίεβο για παραβίαση συμφωνίας εμπιστευτικότητας σχετικά με τη μεταφορά των αιχμαλώτων, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση του θέματος έθιξε την τιμή του κράτους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας χαρακτήρισε το ζήτημα διπλωματική παρεξήγηση και εξέφρασε την πρόθεση της χώρας του να επιλύσει τη διαμάχη, τονίζοντας τη σημασία της σχέσης με τη Σεούλ.

Η ουκρανική πλευρά φέρεται να προέβη στις ανακοινώσεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επιδιώκοντας πιθανώς την ενίσχυση της υποστήριξης της Νότιας Κορέας με όπλα και βοήθεια.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ σε έξαλλη κατάσταση επέκρινε την Ουκρανία για την αποκάλυψη της παράδοσης Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στη Σεούλ, απαιτώντας δημόσια συγγνώμη και απειλώντας με «πρόσθετα μέτρα» εναντίον του Κιέβου.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Λι ανέφερε ότι το Κίεβο αποκάλυψε μονομερώς ότι ορισμένοι αιχμάλωτοι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας είχαν σταλεί στη Νότια Κορέα, παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει εμπιστευτικότητα και αργότερα ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε συμφωνία εμπιστευτικότητας, κάνοντας τον κορεάτη ηγέτη να φαίνεται ως «ψεύτης». «Δεδομένου ότι πρόκειται για θέμα που αφορά την τιμή του λαού και του έθνους της Δημοκρατίας της Κορέας, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, φέρεται να χαρακτήρισε την διαμάχη την Πέμπτη ως «διπλωματική παρεξήγηση», την οποία η χώρα του αναμένει να επιλύσει. Η Σεούλ παραμένει σημαντικός εταίρος για το Κίεβο, πρόσθεσε ο Σίμπιχα. Όλα άρχισαν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε στείλει δύο αιχμαλώτους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας στη Νότια Κορέα.

Αυτό οδήγησε τη Νότια Κορέα να κατηγορήσει την Ουκρανία για παραβίαση συμφωνίας εμπιστευτικότητας σχετικά με τη μεταφορά και να καλέσει τον επιτετραμμένο της Ουκρανίας για εξηγήσεις. Η Σεούλ ανέφερε ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει να παραμείνει μυστική η μεταφορά, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις ανταλλαγές κρατουμένων με τη Ρωσία. «Όταν ζητήσαμε την αναγνώριση της συμφωνίας και μια συγγνώμη, αυτοί αντίθετα μίλησαν για επικείμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Βορρά και Νότου, ευχόμενοι να ξεσπάσει πόλεμος στην Κορεατική Χερσόνησο — εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη προς την Ουκρανία», έγραψε ο Λι.

Τα σχόλια αυτά έρχονται σε συνέχεια συνέντευξης που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Κιρίλο Μπουντάνοφ, όπου ανέφερε ότι η συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είχε ως στόχο την προετοιμασία για μάχες στην Κορεατική Χερσόνησο. «Η κατάσταση κλιμακώνεται καθημερινά. Και είναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι να συμβεί ένα γεγονός που θα λειτουργήσει ως σκανδάλη και θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες συνέπειες», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Αν και δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση από το Κίεβο για το λόγο που ο Ζελένσκι προέβη στην ανακοίνωση αυτή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας φέρεται να ενημέρωσε τους βουλευτές ότι ο Ζελένσκι ενδέχεται να το έκανε για να κινητοποιήσει την υποστήριξη της Σεούλ για την αποστολή όπλων και άλλης βοήθειας στο Κίεβο. Τον Αύγουστο, ο Ζελένσκι είχε ζητήσει από τη Νότια Κορέα να υποστηρίξει την Ουκρανία παρέχοντας συστήματα αεροπορικής άμυνας, κάτι στο οποίο η Σεούλ δεν έχει δείξει θετική στάση, παρότι έχει προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης

Σάλος στην Ιταλία με «γκουρού» που βίαζε γυναίκες ως «θεραπείες εξαγνισμού» – Ξύλο, ξυρισμένα κεφάλια και ανήλικα θύματα



Watergate: 53 χρόνια μετά Οι ΗΠΑ ψάχνουν αν ο Νίξον… «αδικήθηκε» – Οι… αναλογίες με την πορεία του Τραμπ

WSJ: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Θα φτάσουν ακόμα 10.000 στρατιώτες