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02.10.2026 14:46

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Πώς «ψάρευε» επενδυτές η σπείρα – Η «πυραμίδα» και η υπόσχεση για διπλασιασμό κεφαλαίου σε 50 ημέρες – Στρατιωτικοί οι «εγκέφαλοι»

02.10.2026 14:46
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Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες φαίνεται πως εξαπατούσε επενδυτές η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, με τη σύλληψη συνολικά 17 ατόμων – φερόμενων μελών της, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που προηγήθηκε σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα εννέα πρόσωπα. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), ενώ οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της πόλης, με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025 και χρησιμοποιούσε νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου τα κατηγορούμενα μέλη υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών. Όπως έχει εξακριβωθεί από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν «στρατολογήσει» τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8 εκατ. δολάρια.

Κατά το χρονικό διάστημα της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό ύψους 55.970 ευρώ.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, απ’ όπου έγιναν οι συλλήψεις. 

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα σπίτια και άλλους χώρους, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν: 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, 21 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 7 σταθερούς υπολογιστές, 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά.

Επιπλέον, στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

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