Σε «κόκκινο συναγερμό» η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας: Χωρίς ρεύμα περιοχές του Ηρακλείου, μεγάλες ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου (Video)

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Σε κατάσταση… με το όπλο παρά πόδα βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να υπάρξει και νέο κύμα κακοκαιρίας, την ώρα που δεν έχει καν αρχίσει ο απολογισμός από τις καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι σφοδρές βροχοπτώσεις της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας άφησε «πληγές» στο νομό Ηρακλείου, όπου σπίτια πλημμύρισαν, ζώα πνίγηκαν, αγροτικοί δρόμοι και καλλιέργειες καταστράφηκαν ολοσχερώς και οικισμοί έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό. Το Ρουκάνι και γειτονικά χωριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, ενώ οι βρύσες… στέγνωσαν λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε παραπλήσιες γεωτρήσεις. Μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου καθάρισαν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπου η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. Μέχρι πρότινος, είχαν «κατέβει» φερτά υλικά: μπάζα, ξύλα, πέτρες κ.λπ.

Αντιθέτως, το αγροτικό δίκτυο καταστράφηκε.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Ρουκάνι Ηρακλείου, μία από τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη την Πέμπτη. Βίντεο που καταγράφηκε την ώρα της ισχυρής καταιγίδας αποτυπώνει τη στιγμή που τα νερά έχουν εισβάλει σε σπίτι, μετατρέποντας το εσωτερικό του σε μια μεγάλη λασπωμένη λίμνη. Όπως φαίνεται στα πλάνα, τα λασπόνερα έχουν καλύψει το δάπεδο της κατοικίας, φτάνοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο, ενώ η ένταση του φαινομένου δεν αφήνει περιθώρια στους ενοίκους να περιορίσουν την εισροή υδάτων.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου η καταστροφή από την κακοκαιρία είναι βιβλική. Ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη και η παραγωγή πατάτας και κηπευτικών έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος του Οροπεδίου, όλη η βόρεια πλευρά, παραμένει στο σκοτάδι, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλλουν από χθες έναν τιτάνιο αγώνα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να επανέλθει η ηλεκτροδότηση.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Αθανασάκης δήλωσε ότι «οι ποσότητες νερού που έχουν πέσει είναι τεράστιες και οι ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες μέσα στον κάμπο είναι πολύ μεγάλες για τους παραγωγούς μας». Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά δείχνει πως θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, αφού η ενημέρωση που έχουμε αναφέρει ότι η ένταση των φαινομένων φτάνει μέχρι και την Κυριακή. Υπό αυτές τις συνθήκες, θέλω να παρακαλέσω τους δημότες του Οροπεδίου Λασιθίου να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις, μέχρι να τελειώσουν οι έντονες βροχοπτώσεις», υπογράμμισε ο κ. Αθανασάκης.

Λόγω της βροχής, η δικλείδα στο φράγμα Αποσελέμη έχει πλέον ανοίξει, ενώ ο Χαυγάς κατεβάζει περίπου 700.000 κυβικά μέτρα νερού, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Η συσσώρευση τόσο μεγάλου όγκου νερού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ώρες, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στη νότια Ελλάδα με μεγάλη ένταση. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν σήμερα τα 9 μποφόρ, ενώ τοπικά αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, κάτι που θα συνεχιστεί ως το πρωί του Σαββάτου. Ήδη έχουν εκδοθεί απαγορευτικά απόπλου από λιμάνια της Αττικής καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν και θα συνοδεύονται από ριπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να κορυφωθεί το πρωί του Σαββάτου, ενώ το απόγευμα προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση, με τους ανέμους να υποχωρούν μεν, αλλά στα 8 μποφόρ. Βελτίωση αναμένεται από την Κυριακή.

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