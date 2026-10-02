Έκρηξη στην Πλάκα: «Έχασα πάνω από τη μισή οικογένειά μου» – Η συγκλονιστική μαρτυρία του Κλάιντ Χότζα

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Μία εβδομάδα μετά τη φονική έκρηξη που ισοπέδωσε διώροφο κτίριο στην Πλάκα και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ο Κλάιντ Χότζα περιγράφει τις δραματικές ώρες κατά τις οποίες η οικογένειά του περίμενε να μάθει την τύχη τεσσάρων συγγενών της. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν ο αδελφός και η αδελφή του, οι σύντροφοί τους, ενώ η νύφη του ήταν πέντε μηνών έγκυος και περίμενε το πρώτο της παιδί.

Το ταξίδι στην Αθήνα που κατέληξε σε τραγωδία

Ο 36χρονος Φλόριν Χότζα, η 39χρονη σύντροφός του Έρις Κάνι, η 34χρονη αδελφή του Φλόριντα Χότζα και ο 37χρονος σύζυγός της, Ίαν Κίρκπατρικ, βρίσκονταν στην Αθήνα και ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί, κατεδάφισε το διώροφο κτίριο στην Πλάκα και προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων. Μεταξύ αυτών ήταν και οι τέσσερις Αμερικανοί, μέλη οικογένειας αλβανικής καταγωγής.

Για τον Κλάιντ, η στιγμή που άρχισε να γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής παραμένει ανεξίτηλη.

«Ήταν πραγματική ζωή. Δεν ήταν ταινία, ούτε εφιάλτης».

Όπως είπε στη Daily Mail, η πρώτη ενημέρωση προς την οικογένεια ήρθε από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα.

«Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Το τηλεφώνημα έγινε στους γονείς μου και στους γονείς της Έρις», δήλωσε ο Κλάιντ, προσθέτοντας: «Μπήκα αμέσως στο αυτοκίνητο. Διάβαζα, προσπαθώντας απλώς να διαχειριστώ την απόγνωση, τον πόνο, το άγχος».

New York newlywed couple, bride's brother and his pregnant girlfriend ID'd as four killed in Greece building collapse https://t.co/E4vaubIIQt October 1, 2026

«Δεν είχαν επιβιβαστεί ποτέ στο αεροπλάνο»

Τις πρώτες ώρες, οι συγγενείς εξακολουθούσαν να ελπίζουν ότι οι τέσσερις είχαν καταφέρει να επιζήσουν.

Τα ονόματά τους ήταν κανονικά καταχωρημένα στην πτήση επιστροφής προς τη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 3 το μεσημέρι. Η επικοινωνία, ωστόσο, του Κλάιντ με την αεροπορική εταιρεία έφερε την πρώτη ιδιαίτερα ανησυχητική πληροφορία: κανένας από τους τέσσερις δεν είχε επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, ο Κλάιντ, η αρραβωνιαστικιά του Σίντι, οι γονείς του, οι γονείς της Έρις και ο αδελφός του Ίαν έκλεισαν εισιτήρια για να ταξιδέψουν στην Αθήνα.

«Πετάξαμε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής με πολλή ελπίδα», ανέφερε ο Κλάιντ και συνέχισε: «Παρέμενα αισιόδοξος. Σκεφτόμουν ότι άνθρωποι έχουν επιβιώσει από τσουνάμι, σεισμούς, από μεγαλύτερα πράγματα κάτω από τα συντρίμμια. Αλλά υπήρχε πολύς φόβος και πολλή θλίψη».

Όσο το αεροπλάνο πλησίαζε στην Ελλάδα, όμως, οι πιθανότητες μιας ευχάριστης εξέλιξης άρχισαν να περιορίζονται.

Η Σίντι στράφηκε προς τον Κλάιντ και του αποκάλυψε ότι δύο Αμερικανοί είχαν ήδη επιβεβαιωθεί νεκροί κάτω από το κτίριο.

«Ήθελα να σε κοιτάξω στα μάτια και να σου πω την αλήθεια», του είπε.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση και έντονη.

«Πήγα στο μπάνιο για δέκα λεπτά. Απλώς είπα: “Μετανιώνω, Θεέ μου, σε μισώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου το κάνεις αυτό”. Και έμεινα εκεί λέγοντας αυτό».

«Χάσαμε δύο αδέλφια και δύο μέλη της οικογένειάς μας»

Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, η οικογένεια συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής πρεσβείας. Εκεί άκουσε αυτό που φοβόταν περισσότερο.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τούς ενημέρωσαν πως ήταν «πολύ πιθανό» οι τέσσερις δικοί τους άνθρωποι να είχαν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη.

«Καταλάβαμε ότι αυτό είναι πραγματικό. Δεν είναι ταινία. Δεν είναι εφιάλτης ή κάτι τέτοιο. Είναι η πραγματική ζωή», είπε ο Κλάιντ στη Daily Mail.

Οι συγγενείς γύρω του ξέσπασαν σε κλάματα.

«Έχασα δύο από τα αδέλφια μου και δύο από τα αδέλφια εξ αγχιστείας μου. Ουσιαστικά τη μισή οικογένειά μου. Τώρα είναι περισσότερο από τη μισή οικογένειά μου».

Ο ίδιος χαρακτήρισε όσα συνέβησαν «απόλυτη καταστροφή», ενώ αναφέρθηκε με πικρία και στην αγάπη του για τις ταινίες ελληνικής τραγωδίας, λέγοντας ότι του φαινόταν πλέον «ειρωνική», καθώς βρισκόταν στην Αθήνα αντιμέτωπος με τη δική του οικογενειακή τραγωδία.

Η Έρις ήταν πέντε μηνών έγκυος

Μία ακόμη πληροφορία έκανε την απώλεια ακόμη βαρύτερη για την οικογένεια. Η Έρις Κάνι ήταν πέντε μηνών έγκυος και μαζί με τον Φλόριν περίμεναν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας ταξιδιωτικής παράδοσης που είχε δημιουργήσει όλα τα χρόνια της σχέσης του.

Φλόριν Χότζα και Έρις Κάνι

«Ο Φλόριν και η Έρις ήταν μαζί για πολύ καιρό. Ποτέ δεν ήθελαν πραγματικά να κάνουν γάμο. Αλλά η Έρις ήταν έγκυος, πέντε μηνών, και περίμεναν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι», είπε ο Κλάιντ. «Η μελλοντική μου ανιψιά».

Ο ίδιος είχε επικοινωνήσει και με τα δύο αδέλφια του μόλις το προηγούμενο βράδυ.

«Και οι δύο γονείς μου μιλούσαν μαζί τους κάθε μέρα. Οι γονείς της Έρις μιλούσαν μαζί της κάθε μέρα».

Η Φλόριντα και ο Ίαν είχαν παντρευτεί μόλις 25 ημέρες πριν

Η Φλόριντα Χότζα και ο Ίαν Κίρκπατρικ βρίσκονταν επίσης σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους. Είχαν παντρευτεί μόλις 25 ημέρες πριν από την έκρηξη.

Μετά τον εορτασμό του γάμου τους με την οικογένεια, είχαν ταξιδέψει στο Μεξικό για ένα σύντομο ταξίδι μετά τον γάμο.

«Είχαν γιορτάσει την αγάπη και τη χαρά τους», είπε ο Κλάιντ.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι υπήρχε πιθανότητα να είχε βρεθεί και ο ίδιος στο συγκεκριμένο ταξίδι.

«Μπορεί να ήμουν κι εγώ σε αυτό το ταξίδι. Είναι καταστροφικό ακόμη και να το σκεφτώ. Τουλάχιστον από την πλευρά των γονιών μου, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχαν κάνει».

Φλόριντα Χότζα και ο Ίαν Κίρκπατρικ

«Ο Φλόριν ήταν ο καλύτερός μου φίλος»

Μιλώντας για τον 36χρονο αδελφό του, ο Κλάιντ τον χαρακτήρισε τον «καλύτερό του φίλο».

«Ήταν ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι ως μεγαλύτερο αδελφό. Αυτός που σου φωνάζει, αλλά το επόμενο λεπτό σε αγαπάει».

Οι δυο τους είχαν δημιουργήσει μαζί κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Γουέστσεστερ της Νέας Υόρκης και η καθημερινότητά τους ήταν στενά συνδεδεμένη.

«Δουλεύαμε μαζί κάθε μέρα. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Υπήρχε μια σύνδεση που ήταν πραγματικά μοναδική».

Για την Έρις Κάνι, η οποία εργαζόταν ως φαρμακοποιός με ειδίκευση στις λοιμώξεις και ήταν επίκουρη καθηγήτρια στο Touro College of Pharmacy, ο Κλάιντ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια.

«Ήταν μια πολύ, πολύ ευγενική ψυχή. Αγαπούσε όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά τους πάντες».

Η επαγγελματική και κοινωνική δράση της Φλόριντα

Η αδελφή του Κλάιντ, Φλόριντα, ήταν δικηγόρος και εργαζόταν ως ανώτερη νομικός σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

«Ήταν ένα από τα πιο λαμπρά ανθρώπινα όντα που έχω γνωρίσει», είπε ο αδελφός της.

Η ίδια είχε αφιερώσει την επαγγελματική της πορεία στην υποστήριξη ανθρώπων που δεν διέθεταν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν νομική βοήθεια.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στην αλβανική κοινότητα των ΗΠΑ και ήταν πρόεδρος του Albanian Professional Entrepreneurs Networking.

«Έφερε πολλούς ανθρώπους κοντά. Βοήθησε τόσους πολλούς ανθρώπους. Ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που φρόντιζε τους άλλους και άκουγε όποιον την είχε ανάγκη».

Ο Ίαν μάθαινε αλβανικά για την οικογένεια της συζύγου του

Ο 37χρονος Ίαν Κίρκπατρικ, σύζυγος της Φλόριντα, ήταν αντιπρόεδρος του ιαπωνικού χρηματοπιστωτικού ομίλου Mitsubishi UFJ Financial Group.

Ο Κλάιντ τον περιέγραψε ως «εξαιρετικό, αστείο, χαρισματικό, έξυπνο και υπέροχο άνθρωπο».

Αν και ο Ίαν δεν είχε αλβανική καταγωγή, είχε αρχίσει να μαθαίνει τη γλώσσα ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τη γιαγιά της συζύγου του αλλά και με άλλους συγγενείς της.

«Τα αλβανικά είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα για να μάθεις. Εκείνος όμως το είχε αναλάβει ως μια μορφή σεβασμού προς τον άνθρωπο που αγαπούσε».

Newlyweds, bride's brother & pregnant wife ID'd as 4 Americans killed in Greece https://t.co/ENLv8VDWUV — The US Sun (@TheSunUS) October 1, 2026

Στο επίκεντρο η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φονικής έκρηξης.

Η βασική εκτίμηση μέχρι στιγμής είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Ο Κλάιντ αναφέρθηκε και σε πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας για προηγούμενες ενδείξεις διαρροής.

«Έχουμε διαβάσει ότι υπήρχαν αναφορές πως υπήρχε μυρωδιά αερίου για μήνες ή ακόμη και έναν χρόνο», ανέφερε.

Στον δεύτερο όροφο κατοικούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας άνδρας 78 ετών και η 77χρονη σύζυγός του.

Το διαμέρισμά τους βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς εκτιμάται ότι εκεί σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επρόκειτο για τον μοναδικό όροφο του κτιρίου που είχε ενεργή παροχή φυσικού αερίου.

«Δεν κατηγορούμε κανέναν, θέλουμε μόνο να ξέρουμε τι συνέβη»

Ο Κλάιντ εξακολουθεί να βρίσκεται στην Αθήνα, αναμένοντας να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι σοροί των τεσσάρων συγγενών του να επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

«Μας έχουν ανακοινώσει ότι και οι τέσσερις σοροί έχουν ανασυρθεί, αλλά περιμένουμε την άδεια για να τις μεταφέρουμε στο σπίτι», είπε.

Όπως πρόσθεσε, η οικογένεια έχει ενημερωθεί από την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι οι ελληνικές αρχές και η Πυροσβεστική χειρίζονται την υπόθεση «με τη μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια δεν επιρρίπτει ευθύνες σε κανέναν, αλλά επιθυμεί να μάθει τι ακριβώς συνέβη.

«Δεν είμαστε θυμωμένοι. Θέλω να πω, η θλίψη είναι και θυμός. Η θλίψη είναι πολλά πράγματα. Αλλά δεν κατηγορούμε κανέναν. Θέλουμε απλώς λίγη ηρεμία, να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι πραγματικά καταστροφικό», πρόσθεσε.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε εκφράσει δημοσίως τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο των Αμερικανών τουριστών, αναφέροντας ότι η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον Κλάιντ, η Αμερικανίδα πρέσβης επικοινώνησε και προσωπικά μαζί του και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

«Η πρεσβεία ήταν απίστευτη. Ήταν τόσο βοηθητική, τόσο υποστηρικτική και τόσο ανθρώπινη», είπε.

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