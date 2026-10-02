Ρωσικό «παράθυρο» για εξαγωγές ντίζελ, ενώ η ΕΕ εξετάζει απελευθέρωση αποθεμάτων μετά από τις πιέσεις των ΗΠΑ

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Νέα εξέλιξη στην παγκόσμια αγορά ντίζελ, καθώς η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μερικής επανέναρξης των εξαγωγών της εφόσον η εγχώρια παραγωγή ξεπεράσει τη ζήτηση. Η Μόσχα έχει παρατείνει έως τα τέλη Οκτωβρίου την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, όμως ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει χαλάρωση των περιορισμών σε περίπτωση υπερπαραγωγής. Η εξέλιξη έρχεται ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε εντατικό συντονισμό για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, με τη Γαλλία να προτείνει την αποδέσμευση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει επικοινωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, ενώ προγραμματίζει επαφές με τους ηγέτες της G7 για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ενώ η Ρωσία αφήνει πλέον ανοιχτό ένα ενδεχόμενο μερικής επιστροφής του ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, η ΕΕ εξετάζει την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων και η Γαλλία επιχειρεί να διαμορφώσει ευρύτερο συντονισμό στο πλαίσιο της G7. Οι επόμενες αποφάσεις θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό την προσφορά και τις τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές.

Μιλώντας στην άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, ο Νόβακ δήλωσε ότι η εγχώρια αγορά ντίζελ είναι σήμερα ισορροπημένη και η τροφοδοσία επαρκής. Όπως ανέφερε, παρά την πρόσφατη παράταση της απαγόρευσης των εξαγωγών έως τα τέλη Οκτωβρίου, η ρωσική κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση.

«Εάν η παραγωγή ντίζελ ξεπερνά την εγχώρια ζήτηση, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο της μερικής επανέναρξης των εξαγωγών», δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή αγορά, καθώς η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν περιορίσει τις υπεράκτιες πωλήσεις. Η Μόσχα προχώρησε στους περιορισμούς προκειμένου να ενισχύσει την εγχώρια αγορά, η οποία είχε δεχθεί πιέσεις, μεταξύ άλλων, από τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές.

Ο Νόβακ χαρακτήρισε την κατάσταση γύρω από τις επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις «τεταμένη». Όπως υποστήριξε, η Ρωσία απέτρεψε επιθέσεις εναντίον τεσσάρων διυλιστηρίων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές σε ένα από τα εργοστάσια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ζημιές από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις είναι σημαντικά μικρότερες χάρη στα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό επιτρέπει την ταχύτερη αποκατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού και την επαναφορά των εγκαταστάσεων σε λειτουργία μετά τις επισκευές.

Παρά το ενδεχόμενο μερικής χαλάρωσης των περιορισμών, η Μόσχα συνδέει την ευρύτερη επιστροφή της στις διεθνείς αγορές με τις κυρώσεις. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα τροφοδοτεί με ντίζελ τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές έως ότου αρθούν οι κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Στο τραπέζι η γαλλική πρόταση για τα αποθέματα

Η ρωσική τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις αγορές καυσίμων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες της ΕΕ συζήτησαν την Παρασκευή γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από μέλη του IEA.

Η πρόταση εξετάζεται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες να απελευθερώσουν περισσότερα στρατηγικά αποθέματα, με στόχο την αύξηση της προσφοράς και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, οποιαδήποτε συμφωνία για την απελευθέρωση αποθεμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα επιβάλουν μονομερή απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ.

Ο Μακρόν σε επαφές με Τραμπ και G7

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διεθνή συντονισμό, ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ για την παγκόσμια κατάσταση στον τομέα της ενέργειας.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων.

Ο Μακρόν συζήτησε τα ίδια ζητήματα και με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, τονίζοντας ότι οι χώρες της G7 έχουν συμφέρον να δράσουν συντονισμένα, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Το Ελιζέ ανακοίνωσε παράλληλα ότι ο Μακρόν προτίθεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους ηγέτες των χωρών της G7, προκειμένου να συζητηθούν μέτρα για τις παγκόσμιες αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.

Αυξημένη ετοιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις Βρυξέλλες, η Energy Union Task Force βρίσκεται σε εντατικό συντονισμό, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου και του ντίζελ έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του IEA, ο οποίος θα μπορούσε να οργανώσει νέα συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αμερικανική κυβέρνηση και άλλους διεθνείς εταίρους. Παράλληλα, είχε τεθεί υπό συζήτηση και το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών.

Σύμφωνα με την επικεφαλής Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί περίπου 140%, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί.

Η ίδια υπενθύμισε ότι ήδη από τον Μάρτιο είχε πραγματοποιηθεί συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στο πλαίσιο συμφωνίας με τον IEA.

Οι τιμές και ο κίνδυνος νέων αναταράξεων

Η τιμή του ντίζελ στα πρατήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε αυτή την εβδομάδα σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ οι διεθνείς αγορές παραμένουν ευάλωτες σε νέες διαταραχές της προσφοράς.

Στις 09:55 GMT, ή 12:55 ώρα Ελλάδας, το Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούσε κατά 2,65%, στα 99,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Νοεμβρίου σημείωνε πτώση 3,77%, στα 89,37 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά παρακολουθεί παράλληλα το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές στις εισαγωγικές αγορές και να προκαλέσει νέες πιέσεις στα διυλισμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen, η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει στην αγορά έως και 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Παράλληλα, οι αυξημένες εξαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή δεν έχουν εξαλείψει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, καθώς η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη και οι αναλυτές παρακολουθούν τον κίνδυνο νέων εχθροπραξιών ή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο.

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