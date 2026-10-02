Ισπανία: Η Βουλή ψηφίζει την πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό – Σκέψεις για πρόωρες εκλογές αν απορριφθεί

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Οι βουλευτές στην Ισπανία ψηφίζουν σήμερα επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για την στέγη που προωθεί η κυβέρνηση αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας.

Πρόκειται για μία ψηφοφορία η έκβαση της οποίας δεν είναι εγγυημένη και κινδυνεύει να φέρει σε δυσχερή θέση την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο του κοινοβουλίου για να υποδεχθούν τους διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει εδώ και μέρες στην Πουέρτα ντελ Σολ, στην καρδιά της Μαδρίτης.

Οι σύνδεσμοι των ενοικιαστών πιέζουν για την υπερψήφιση των δύο νομοθετικών πράξεων που κατέθεσε η κυβέρνηση μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε επί εβδομήντα χρόνια, λόγω του εξωφρενικού ενοικίου που απαίτησε η εταιρεία ακινήτων που το αγόρασε.

Τα δύο κείμενα προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης με την λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων που ονομάζονται κεφάλαια-γύπες και αγοράζουν στεγαστικά ακίνητα σε χαμηλές τιμές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

«Η ώρα της αλήθειας έφτασε»

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους βουλευτές του κατακερματισμένου ισπανικού κοινοβουλίου, όπου η κυβέρνησή του δεν διαθέτει πλειοψηφία, να ψηφίσουν με «αίσθημα ευθύνης».

«Η ώρα της αλήθειας έφθασε», δήλωσε μέσω του Χ.

Η αντιπολίτευση της δεξιάς, το Λαϊκό Κόμμα, και της ακροδεξιάς, το Vox, έχουν ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν τα δύο νομοθετικά κείμενα.

Η κυβέρνηση χρειάζεται την αποχή, από την ψηφοφορία των καταλανών εθνικιστών βουλευτών του κόμματος Junts για την έγκριση τουλάχιστον της μίας από τις δύο νομοθετικές πράξεις. Αλλά το κόμμα του Κάρλες Πουτσντεμόν ανακοίνωσε χθες ότι θα καταψηφίσει και τα δύο κείμενα διότι τα θεωρεί κακοσυνταγμένα. Το καταλανικό κόμμα ζήτησε από την κυβέρνηση να τα αποσύρει και να συντάξει νέα κείμενα.

Η προσιτή στέγη είναι εδώ και χρόνια ένα από τα βασικά κοινωνικά προβλήματα της Ισπανίας και η πρόσφατη έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ προκάλεσε μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις.

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ που έγινε σύμβολο του κινήματος για προσιτή στέγη θα επιστρέψει σύντομα στο διαμέρισμά της έπειτα από συμφωνία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

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