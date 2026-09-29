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29.09.2026 00:20

Μαδρίτη: «Νίκη» για την 87χρονη Μαρικάρμεν – Επιστρέφει στο σπίτι της μετά τις μαζικές διαδηλώσεις για την έξωση

29.09.2026 00:20
ispania

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Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας, 28/9, η δικηγόρος της.

«Εάν υπογραφεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο», είπε η Μπεατρίθ Ντούρο στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτή η συμφωνία «θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να αλλάξει το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα».

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωσαν τις προηγούμενες ημέρες και από το βράδυ του Σαββάτου πολλοί έστησαν έναν «καταυλισμό συμπαράστασης» στο κέντρο της Μαδρίτης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την περίπτωση της 87χρονης, αλλά και για να ζητήσουν παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική γενικότερα, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στη χώρα.

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