ΟΗΕ: Νέα προειδοποίηση για τη Δυτική Όχθη – «Πρέπει να σταματήσει η προσάρτηση»

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Νέα αυστηρή προειδοποίηση για τις εξελίξεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη απηύθυνε ο ΟΗΕ, με τον Αντόνιο Γκουτέρες να καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την πορεία προσάρτησης της περιοχής. Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού εξέφρασε ταυτόχρονα έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας, καταδικάζοντας τόσο τις επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων όσο και τις επιθέσεις Παλαιστινίων εναντίον Ισραηλινών.

Τις θέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο ασκών χρέη ειδικού συντονιστή των Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Ραμίζ Αλακμπάροφ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την εφαρμογή της απόφασης 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η συγκεκριμένη απόφαση καλεί το Ισραήλ να σταματήσει πλήρως την εποικιστική δραστηριότητα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Η προειδοποίηση για τους οικισμούς και την προσάρτηση

Ο Γκουτέρες καταδίκασε την περαιτέρω επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, ενώ εξέφρασε ανησυχία και για τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης που διευρύνουν τον διοικητικό και εδαφικό έλεγχο στην περιοχή.

«Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης είναι παράνομη, στερείται νομικής ισχύος και πρέπει να σταματήσει», ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο Ραμίζ Αλακμπάροφ εκ μέρους του γενικού γραμματέα. Στην επίσημη ενημέρωση του ΟΗΕ επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να διευκολύνουν την επέκταση των οικισμών και την απώλεια παλαιστινιακών περιουσιών, ενώ πλήττουν τις προοπτικές μιας διαπραγματευμένης λύσης δύο κρατών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής του ΟΗΕ αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες και αυξανόμενες επιθέσεις εποίκων, στις κατεδαφίσεις παλαιστινιακών κτισμάτων και στη διεύρυνση της εποικιστικής δραστηριότητας.

Κατά τον ΟΗΕ, οι συγκεκριμένες εξελίξεις αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, ενισχύουν περαιτέρω την ισραηλινή παρουσία στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υπονομεύουν το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση. Στη σημερινή ενημέρωση επισημάνθηκαν επίσης οι κίνδυνοι αναγκαστικού εκτοπισμού που συνδέονται με κατεδαφίσεις και κατασχέσεις παλαιστινιακών περιουσιών.

Γκουτέρες: Να σταματήσουν και οι επιθέσεις κατά Ισραηλινών

Η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα δεν περιορίστηκε στις ενέργειες του Ισραήλ και των εποίκων. Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε επίσης να τερματιστούν οι παλαιστινιακές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, τονίζοντας ότι όσοι ευθύνονται για πράξεις βίας πρέπει να λογοδοτούν.

Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά της «επικίνδυνης πρόκλησης» και της «εμπρηστικής ρητορικής» πολιτικών αξιωματούχων από όλες τις πλευρές, ζητώντας αποκλιμάκωση και αποφυγή δηλώσεων ή ενεργειών που μπορούν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη βία. Αντίστοιχες ανησυχίες για προκλήσεις, υποκίνηση και εμπρηστική γλώσσα έχουν καταγραφεί και σε προηγούμενες εκθέσεις του ΟΗΕ για τη Δυτική Όχθη.

Κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Η βία από Ισραηλινούς εποίκους έχει ενταθεί σημαντικά στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί τους τελευταίους μήνες ότι τα σχετικά περιστατικά έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στη Δυτική Όχθη ζουν σήμερα περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι, χωρίς να υπολογίζεται η Ανατολική Ιερουσαλήμ, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους. Οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη περιοχή θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου από τον ΟΗΕ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Η νέα παρέμβαση Γκουτέρες έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ηνωμένα Έθνη καταγράφουν συνεχιζόμενη επέκταση των οικισμών, εκτοπισμούς Παλαιστινίων και αυξημένη βία εποίκων, προειδοποιώντας ότι οι εξελίξεις επιβαρύνουν περαιτέρω τις προοπτικές για μια βιώσιμη και εδαφικά συνεχόμενη παλαιστινιακή πολιτεία.

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