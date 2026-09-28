Ρωσία: Ο Πούτιν αύξησε κατά 15.500 τον αριθμό των μάχιμων στρατιωτών στις ένοπλες δυνάμεις

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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε τη Δευτέρα, 28/9, ένα διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις.

Αυτή είναι η τέταρτη απόφαση αυτού του είδους που λαμβάνει το Κρεμλίνο από τις αρχές του έτους.

Η εντολή αυτή δόθηκε σε μια περίοδο που, τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία, βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται επί τεσσεράμισι χρόνια.

Το διάταγμα δεν δίνει καμία διευκρίνιση για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία αυτήν την αύξηση, ούτε εξηγεί πώς θα καλυφθούν αυτές οι νέες θέσεις. «Η εγκεκριμένη στελέχωση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ορίζεται σε 2.441.630 μέλη, εκ των οποίων οι 1.550.500 είναι στρατιωτικοί», αναφέρεται στο κείμενο.

Παρόμοια διατάγματα είχε υπογράψει ο Πούτιν τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αθροιστικά, οι μάχιμοι στρατιώτες αυξήθηκαν κατά 47.860.

Η ρωσική προέλαση στο πεδίο της μάχης επιβραδύνθηκε φέτος καθώς η ευρεία χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο μέτωπο καθιστά δύσκολη τη γρήγορη μετακίνηση μονάδων. Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Μόσχα σχεδιάζει νέα επιστράτευση, κάτι που ο Πούτιν αποκάλεσε «παραπληροφόρηση». Η τελευταία φορά που διέταξε επιστράτευση εφέδρων ήταν το 2022, έπειτα από αλλεπάλληλες οπισθοχωρήσεις των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο.

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