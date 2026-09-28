search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 00:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 22:24

Ρωσία: Ο Πούτιν αύξησε κατά 15.500 τον αριθμό των μάχιμων στρατιωτών στις ένοπλες δυνάμεις

28.09.2026 22:24
putin 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε τη Δευτέρα, 28/9, ένα διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις.

Αυτή είναι η τέταρτη απόφαση αυτού του είδους που λαμβάνει το Κρεμλίνο από τις αρχές του έτους.

Η εντολή αυτή δόθηκε σε μια περίοδο που, τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία, βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται επί τεσσεράμισι χρόνια.

Το διάταγμα δεν δίνει καμία διευκρίνιση για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία αυτήν την αύξηση, ούτε εξηγεί πώς θα καλυφθούν αυτές οι νέες θέσεις. «Η εγκεκριμένη στελέχωση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ορίζεται σε 2.441.630 μέλη, εκ των οποίων οι 1.550.500 είναι στρατιωτικοί», αναφέρεται στο κείμενο.

Παρόμοια διατάγματα είχε υπογράψει ο Πούτιν τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αθροιστικά, οι μάχιμοι στρατιώτες αυξήθηκαν κατά 47.860.

Η ρωσική προέλαση στο πεδίο της μάχης επιβραδύνθηκε φέτος καθώς η ευρεία χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο μέτωπο καθιστά δύσκολη τη γρήγορη μετακίνηση μονάδων. Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Μόσχα σχεδιάζει νέα επιστράτευση, κάτι που ο Πούτιν αποκάλεσε «παραπληροφόρηση». Η τελευταία φορά που διέταξε επιστράτευση εφέδρων ήταν το 2022, έπειτα από αλλεπάλληλες οπισθοχωρήσεις των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή μετά τα «οδυνηρά πλήγματα» που τους επέφερε η Τεχεράνη

Απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη ο Μπαρντελά κατά ΜΜΕ που αποκάλυψε παλαιές αντισημιτικές δηλώσεις του – Πώς «ξεπλύθηκε» από το κακό του παρελθόν

Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών οι business της οικογένειας Τραμπ – Ποιοι θα διερευνηθούν αν κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως του ιατρείου

celin dion
LIFESTYLE

Σελίν Ντιόν: Αποθεώθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με το «I’m Alive» (Video)

west_bank_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Νέα προειδοποίηση για τη Δυτική Όχθη – «Πρέπει να σταματήσει η προσάρτηση»

giannis heat
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο: «Στόχος το πρωτάθλημα» – Η νέα εποχή του Greek Freak στο Μαϊάμι

tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ προσφέρει ελάφρυνση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα πυρηνικές υποχωρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία - Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 00:10
mazonakis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως του ιατρείου

celin dion
LIFESTYLE

Σελίν Ντιόν: Αποθεώθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με το «I’m Alive» (Video)

west_bank_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Νέα προειδοποίηση για τη Δυτική Όχθη – «Πρέπει να σταματήσει η προσάρτηση»

1 / 3