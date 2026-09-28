Αιματηρός καβγάς στη Γλυφάδα – 75χρονος τραυμάτισε σοβαρά 65χρονο με κοπίδι

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 28/9, σε οικοδομή επί της οδού Γεννηματά στη Γλυφάδα, όταν ένας 75χρονος από την Αλβανία επιτέθηκε σε έναν 65χρονο Έλληνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περίπου στις 14:30, οι δύο άνδρες που εργάζονταν στην οικοδομή διαπληκτίστηκαν έντονα για οικονομικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 75χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο με κοπίδι.

Από την επίθεση, ο 65χρονος τραυματίστηκε στον λαιμό, στα πλευρά και στην κοιλιακή χώρα. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο 75χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μετά το περιστατικό.

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