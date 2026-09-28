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28.09.2026 22:40

ΗΠΑ: Η Φλόριντα ζητά να απαγορευτεί στην OpenAI να αναπτύσσει μοντέλα ΤΝ χωρίς εξωτερική εποπτεία

28.09.2026 22:40
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Ο γενικός εισαγγελέας στη Φλόριντα των ΗΠΑ ζήτησε τη Δευτέρα, 28/9, από έναν δικαστή να απαγορεύσει στην OpenAI να αναπτύσσει νέα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς εξωτερική εποπτεία, στο πλαίσιο μιας αγωγής σε βάρος της εταιρείας με την κατηγορία ότι βλάπτει τα παιδιά.

Η Πολιτεία στράφηκε εναντίον της OpenAI τον περασμένο Ιούνιο, κατηγορώντας την ότι παραπλάνησε τις αρχές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της πλατφόρμας ChatGPT και υποστηρίζοντας ότι έχει βλάψει παιδιά παρέχοντας πληροφορίες σε άτομα που στη συνέχεια διέπραξαν επιθέσεις με όπλα, έδωσε οδηγίες σε άλλους για να βλάψουν τον εαυτό τους ή προκάλεσε εθισμό σε νέους χρήστες.

Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντας, Τζέιμς Αθμάιερ, ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να διατάξει την OpenAI να κρατήσει τους ανηλίκους μακριά από το ChatGPT και να απαγορεύσει στην εταιρεία να προσδίδει «ανθρώπινα χαρακτηριστικά» στην πλατφόρμα συνομιλίας της.

Ο Ντριου Πουζατέρι, εκπρόσωπος Τύπου της OpenAI, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η εταιρεία έχει διακόψει προσωρινά την εκπαίδευση των πιο «έξυπνων» μοντέλων της και δεν θα τη συνεχίσει έως ότου εφαρμοστούν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας.

«Οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό ισχυρών προτύπων ασφαλείας για την ΤΝ και δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τη Φλόριντα και άλλες Πολιτείες για την προώθηση ρεαλιστικών πολιτικών που θα ισχύουν για ολόκληρη τη βιομηχανία ΤΝ και όχι μόνο για μία εταιρεία», πρόσθεσε.

Η δικογραφία παραθέτει πρόσφατα σχόλια ενός πρώην υπαλλήλου της OpenAI και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της ΤΝ πρέπει να επιβραδυνθεί και θα μπορούσε να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην καταστροφή της.

«Οι εναγόμενοι ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να σταματήσουν να προχωρούν ακάθεκτοι στις προσπάθειές τους που ενδέχεται να καταστρέψουν τον πολιτισμό, εκτός εάν εξαναγκαστούν να το πράξουν από την κυβέρνηση», έγραψε η Φλόριντα στη δικογραφία της Δευτέρας. «Έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να τους δέσει στο κατάρτι».

Ο Αθμάιερ, που είναι Ρεπουμπλικάνος, είναι ο πρώτος γενικός εισαγγελέας Πολιτείας που στρέφεται εναντίον της OpenAI για τον αντίκτυπό της στους νέους χρήστες. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης αγωγές από ιδιώτες και οικογένειες που λένε ότι το ChatGPT οδήγησε ανθρώπους να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους.

Αφορμή για την αγωγή αυτήν ήταν μια επίθεση με πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Ταλαχάσι πέρυσι και διάφορα περιστατικά σε άλλες Πολιτείες, όπου το ChatGPT φέρεται να παρείχε πληροφορίες σε άτομα που στη συνέχεια διέπραξαν βιαιοπραγίες. Η εταιρεία έχει αρνηθεί ότι φέρει ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει δηλώσει ότι το chatbot παρέχει πληροφορίες που είναι ευρέως διαθέσιμες στο διαδίκτυο και ότι συνεχίζει να ενημερώνει τα εργαλεία ασφαλείας της.

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