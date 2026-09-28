Σε τροχιά για πρώτη φορά το Starship της SpaceX  -Εκτόξευσε δορυφόρους Starlink, αλλά εξερράγη κατά την προσθαλάσσωση – Εντυπωσιακές εικόνες από το διάστημα (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο πύραυλος Starship της SpaceX τέθηκε για πρώτη φορά...

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Ο πύραυλος Starship επόμενης γενιάς της SpaceX μπήκε σε τροχιά για πρώτη φορά τη Δευτέρα, παρά το γεγονός ότι ένας από τους κινητήρες του σταμάτησε να λειτουργεί απροσδόκητα, ξεπερνώντας ένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, για να απελευθερώσει την πρώτη παρτίδα νέων δορυφόρων Starlink, σε μια συντομευμένη αποστολή που ολοκληρώθηκε ώρες νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο. Βέβαια, κατά την προσθαλάσσωσή του στον Ειρηνικό Ωκεανό δυτικά της Χιλής, ο πύραυλος εξερράγη.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl September 28, 2026

Το μη επανδρωμένο σκάφος, με ύψος αντίστοιχο κτιρίου 40 ορόφων —το οποίο αποτελείται από τον πύραυλο-φορέα Super Heavy και το κύριο σκάφος Starship στο πάνω μέρος του— απογειώθηκε με εκκωφαντικό θόρυβο από την εξέδρα εκτόξευσης στο συγκρότημα Starbase της SpaceX, στον Κόλπο του Μεξικού κοντά στο Μπράουνσβιλ.

Η αποστολή ήταν προγραμματισμένο να διαρκέσει 10 ώρες, αλλά περιορίστηκε στις τρεις ώρες λόγω του προβλήματος στον κινητήρα. Ήταν η 14η πτήση του Starship από το 2023, καθώς η εταιρεία του Έλον Μασκ σχεδιάζει να θέσει το σκάφος σε τακτική λειτουργία αργότερα φέτος, όπως αναφέρει το Reuters σε δημοσίευμά του.

Οι μετοχές της SpaceX, οι οποίες βρίσκονταν σε επίπεδα αυξημένα κατά σχεδόν 9% σε σχέση με την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), σημείωσαν πτώση περίπου 1% τη Δευτέρα.

Ο πύραυλος-φορέας Super Heavy μετέφερε το ανώτερο τμήμα του Starship στο διάστημα προτού επιστρέψει στα νερά του Κόλπου για μια ελεγχόμενη από τους κινητήρες προσθαλάσσωση, μετά από δύο προηγούμενες αποστολές όπου ο πύραυλος είχε υποστεί σκληρές προσγειώσεις. Ορισμένοι κινητήρες του συγκεκριμένου πυραύλου σταμάτησαν να λειτουργούν κατά την κάθοδό του, όπως ανέφερε η SpaceX.

SpaceX has launched the company's Super Heavy-Starship on its first flight to orbit, marking a major step toward perfecting the world's most powerful rocket for commercial flights and NASA moon missions. https://t.co/nOrumXt7q2 pic.twitter.com/iAsS8jmNdp — CBS News (@CBSNews) September 28, 2026

Κατά την είσοδο στο διάστημα, ένας από τους τρεις κύριους κινητήρες του Starship σταμάτησε να λειτουργεί πρόωρα, εξέλιξη που οδήγησε τον εκπρόσωπο της SpaceX, Νταν Χουότ, να ανακοινώσει στη ζωντανή μετάδοση της αποστολής ότι το σκάφος δεν θα μπορούσε να φτάσει σε τροχιά.

«Η ομάδα αποφάσισε να μην επιχειρήσει την είσοδο σε τροχιά», δήλωσε ο Χουότ.

Ωστόσο, ο Χουότ αναθεώρησε λίγα λεπτά αργότερα, αφού ενημέρωση από τους μηχανικούς επιβεβαίωσε ότι το σκάφος μπορούσε ακόμη να επιχειρήσει πυροδότηση κινητήρα για να εισέλθει σε τροχιά —κάτι που το Starship πέτυχε με επιτυχία λίγο αργότερα.

Μόλις έφτασε σε τροχιά, το Starship απελευθέρωσε 26 δορυφόρους Starlink επόμενης γενιάς, έναν προς έναν, σε υψόμετρο περίπου 269 χιλιομέτρων (161 μιλίων). «Και οι 26 επιχειρησιακοί δορυφόροι Starlink V3 αναπτύχθηκαν και λειτουργούν κανονικά», έγραψε ο Μασκ στο X.

Το Starship κατασκευάστηκε για να εκτοξεύει τους δορυφόρους Starlink της SpaceX με μεγαλύτερη συχνότητα και να μεταφέρει μελλοντικές αποστολές της NASA στη Σελήνη. Η επίτευξη τροχιάς —ένα βασικό ορόσημο για κάθε νέο πύραυλο που σχεδιάζεται για τη μεταφορά φορτίων στο διάστημα— αποτελούσε ένα επίτευγμα που καθυστέρησε πολύ για το Starship, καθώς ο Μασκ είχε προβλέψει αρχικά ότι θα επιτυγχανόταν το 2022, με τις αναπτύξεις δορυφόρων να ακολουθούν το 2023.

Όλες οι προηγούμενες 13 δοκιμαστικές πτήσεις του Starship από το 2023 και μετά περιορίστηκαν σε υποτροχιακή πτήση, παρά το πρόγραμμα ανάπτυξης διάρκειας σχεδόν μιας δεκαετίας που έχει κοστίσει στη SpaceX περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα. Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι οραματίζεται τη μελλοντική πραγματοποίηση εκατοντάδων ή χιλιάδων αποστολών Starship ετησίως, έναν ρυθμό εκτοξεύσεων πρωτόγνωρο για τη διαστημική βιομηχανία.

UFO-UAP on live stream space x starship 14 flight

Here is one more fly slow then instant speed up (we have ice particle all around flying but this things is out of range) pic.twitter.com/MSDs2JTh3s — Neo (@petrovicsrb) September 28, 2026

«Το Starship απέχει 2 με 3 χρόνια από την πραγματοποίηση πτήσεων ανά ώρα», έγραψε ο Μασκ στο X την Κυριακή.

Το Starship ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρώσει έξι περιφορές γύρω από τη Γη τη Δευτέρα, προτού η αποστολή συντομευθεί. Το πρόβλημα στον κινητήρα που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα κατέστησε ακόμη πιο κρίσιμο τον στόχο της επιτυχούς εξόδου από την τροχιά, καθώς απαιτούνταν η πυροδότηση ενός κινητήρα Raptor ενώ το σκάφος βρισκόταν στο διάστημα, ώστε να πάρει την κατάλληλη κλίση για την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Το σκάφος διαθέτει τρεις κύριους κινητήρες Raptor.

Η τελική ελεγχόμενη κάθοδος του σκάφους έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ολοκληρώνεται με έναν ελιγμό προώθησης που θα περιστρέφει το σκάφος σε κατακόρυφη θέση, επιτρέποντάς του να προσκρούσει στη θάλασσα με το ρύγχος στραμμένο προς τα πάνω. Αν και οι μελλοντικές αποστολές προβλέπουν ότι το Starship θα πραγματοποιεί παρόμοια προσγείωση στο έδαφος, στο Τέξας, δεν έχει προγραμματιστεί ανάκτηση του σκάφους για την πρόσφατη πτήση του, σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσδοκίες του Μασκ.

Starship just captured an incredible view of our home planet



Humanity is seeing our planet from a spacecraft built to take us beyond Earth pic.twitter.com/61qkiHhGEM — X Freeze (@XFreeze) September 28, 2026

Δοκιμαστική αποστολή με πραγματικό φορτίο

Η πτήση της Δευτέρας αποτελεί τη 14η δοκιμαστική πτήση του Starship. Ωστόσο, μετέφερε μια ομάδα νέων δορυφόρων διαδικτύου Starlink, οι οποίοι συνιστούν το πρώτο φορτίο του Starship που προορίζεται για τροχιά.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εκτόξευση των νέων δορυφόρων V3 Starlink της SpaceX τη Δευτέρα αντιστοιχεί σε έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για το τμήμα Starlink της εταιρείας —βάσει της αυξημένης χωρητικότητας του δικτύου σε πελάτες—, γεγονός που υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο του Starship στην ενίσχυση του βασικού πυλώνα κερδοφορίας της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη SpaceX, οι δορυφόροι V3 Starlink της αποστολής της Δευτέρας μπορούν να διαχειριστούν δεκαπλάσιο όγκο δεδομένων σε σχέση με τους προκατόχους τους, τους δορυφόρους V2 mini, τους οποίους η εταιρεία εκτόξευε ανά παρτίδες των 20 ή 30 με τους πυραύλους Falcon 9, τα «εργατικά άλογα» του στόλου της.

Επιδιώκοντας την ταχύτερη ανάπτυξη του δορυφορικού δικτύου ευρυζωνικής σύνδεσης, ο Mασκ σχεδιάζει να εκτοξεύει τους δορυφόρους V3 —που διαθέτουν μεγαλύτερη χωρητικότητα— σε ομάδες των 60 ανά εκτόξευση, μόλις το Starship τεθεί σε κανονική λειτουργία.

$SPCX



SpaceX launched Starship from Texas on its first orbital mission, carrying its first batch of operational Starlink satellites. https://t.co/TPN9CaXWuK pic.twitter.com/zcaGZMtrPT — CHItrader (@CHItrader) September 28, 2026

Το προγραμματισμένο ντεμπούτο του Starship σε τροχιά έρχεται επίσης τρεις μήνες μετά την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο με μια δημόσια εγγραφή (IPO) ρεκόρ τον Ιούνιο, η οποία την κατέστησε την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ σε χρηματιστηριακή αξία και ανέδειξε τον Musk —ιδρυτή της εταιρείας το 2002— στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο παγκοσμίως.

Μεγάλο μέρος της χρηματιστηριακής αξίας της SpaceX και της συνεχιζόμενης εμπιστοσύνης των επενδυτών στην εταιρεία —η οποία αποτιμάται στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής— εξαρτάται από την επιτυχία του Starship, το οποίο σχεδιάστηκε ως το πρώτο πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο διαστημικό σκάφος στον κόσμο.

Το Starship πρόκειται επίσης να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα Artemis της NASA, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά μετά το 1972 και στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σεληνιακής παρουσίας, ως εφαλτήριο για τη μελλοντική εξερεύνηση του Άρη από τον άνθρωπο.

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