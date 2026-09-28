Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών οι business της οικογένειας Τραμπ – Ποιοι θα διερευνηθούν αν κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές

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Οι χορηγοί που χρηματοδοτούν την περιβόητη αίθουσα χορού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι συμμετέχοντες σε επιχειρηματικές συμφωνίες που έκλεισαν μέλη της οικογένειας Τραμπ αναμένεται να είναι μεταξύ των πρώτων ερευνών εάν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσαν στο Reuters τις τελευταίες ημέρες πολλά στελέχη του Καπιτωλίου, νομοθέτες και δικηγόροι.

Ο έλεγχος οποιουδήποτε από τα δύο σώματα θα έδινε στους Δημοκρατικούς εξουσία κλήτευσης και χρηματοδότηση για την ενίσχυση του ερευνητικού προσωπικού, επιτρέποντάς τους να ξεκινήσουν έρευνες ήδη από τον Φεβρουάριο και ενδεχομένως να πυροδοτήσουν μακροχρόνιες νομικές μάχες που θα έφερναν την αυτοκρατορία των οικογενειακών επιχειρήσεων Τραμπ στο προσκήνιο.

Οι έρευνες θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν στο δεύτερο μισό της θητείας του Τραμπ, μετά από δύο χρόνια κατά τα οποία η οικογένεια Τραμπ επεκτάθηκε στις αγορές κρυπτονομισμάτων, drones και τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η προσωπική περιουσία του προέδρου αυξήθηκε κατά περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Δεν νομίζω ότι οι Δημοκρατικοί θα κάνουν υπομονή. Θα περιμένουν έγγραφα αρκετά γρήγορα. Δεν πρόκειται να παίξουν το παλιό παιχνίδι του “τελειώνει ο χρόνος”», δήλωσε η Άσλεϊ Κάλεν, δικηγόρος της δικηγορικής εταιρείας Jenner & Block, η οποία προηγουμένως ήταν γενική σύμβουλος του Ρεπουμπλικάνου προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Χακίμ Τζέφρις, από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε στους δημοσιογράφους στις 17 Σεπτεμβρίου: «Θα καταστήσουμε τους απατεώνες υπόλογους, ξεκινώντας από την πρώτη κιόλας μέρα».

Η κυβέρνηση Τραμπ από την πλευρά της επέκρινε την πιθανότητα διενέργειας ερευνών. «Οι Δημοκρατικοί δεν έχουν καμία ατζέντα για τη βελτίωση της ζωής του αμερικανικού λαού, απλώς σχεδιάζουν να παρεμποδίσουν και να στοχοποιήσουν αβάσιμα την ατζέντα κοινής λογικής του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, σε δήλωσή της στο Reuters.

Οι εταιρείες αποτελούν έναν ώριμο στόχο για έρευνες, επειδή, σε αντίθεση με τον Λευκό Οίκο, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι οι δραστηριότητές τους προστατεύονται από εκτελεστικό απόρρητο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τον Τραμπ και η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, 1789 Capital, σύμφωνα με τον Δημοκρατικό Βουλευτή Τζέιμι Ράσκιν από το Μέριλαντ και τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ από το Κονέκτικατ, αν και οι δύο προειδοποίησαν ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική λίστα στόχων.

Εταιρείες που έχουν δεσμούς με τον Τραμπ και την οικογένειά του πραγματοποιούν επείγουσες προετοιμασίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης δικηγόρων για εσωτερικούς ελέγχους και εταιρειών επικοινωνίας κρίσεων για ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με συνεντεύξεις με εταιρικούς συμβούλους, ειδικούς διαχείρισης κρίσεων, προσωπικό του Κογκρέσου και νομοθέτες.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Σέλντον Γουάιτχαους από το Ρόουντ Άιλαντ παρουσίασε μια έκθεση την Πέμπτη, αναφέροντας ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου κέρδισαν φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις και χαλαρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, αφού ο Τραμπ τους ζήτησε 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, προσθέτοντας μια ακόμη πιθανή οδό για έρευνα.

Εστιάζοντας στην οικογένεια Τραμπ

Ο Άνταμ Σιφ, Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, απηύθυνε προειδοποίηση στις εταιρείες να μην διαγράψουν κανένα αρχείο που σχετίζεται με συναλλαγές με τον Τραμπ και την κυβέρνησή του.

«Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή πολύ δύσκολη για την κυβέρνηση αν καταχραστείτε τα νόμιμα αιτήματα εποπτείας του Κογκρέσου», δήλωσε ο Σιφ σε συνέντευξή του, επικαλούμενος την εξουσία του Κογκρέσου στη χρηματοδότηση των οργανισμών.Μεταξύ των συναλλαγών στις οποίες επικεντρώνεται ο Σιφ είναι η προτεινόμενη πώληση ενός τμήματος του Εθνικού Πάρκου Γιοσέμιτι σε έναν ιδιώτη κατασκευαστή που έχει δεσμούς με τις επιτροπές της προεκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών. «Σε αυτή την κυβέρνηση όλα είναι προς πώληση, συμπεριλαμβανομένων των πιο πολύτιμων κοσμημάτων μας όπως το Γιοσέμιτι», είπε.

Αλλά ο κύριος στόχος για τους Δημοκρατικούς φαίνεται να είναι η οικογένεια Τραμπ – ειδικά ο Ντόναλντ Τζούνιορ, ο οποίος έχει συνάψει μια πληθώρα επιχειρηματικών συμφωνιών από τότε που ο πατέρας του ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο του 2024.

«Η Πρώτη Οικογένεια βγάζει χρήματα με το τσουβάλι», είπε ο Σιφ.Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, «είναι ένα στέλεχος εταιρείας με το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε», δήλωσε ο Ράσκιν, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος της ισχυρής Επιτροπής Δικαιοσύνης εάν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Είπε ότι ο Κούσνερ δεν έχει απαντήσει σε δύο επιστολές με τις οποίες ζητούσε απαντήσεις για τις συναλλαγές της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων του, Affinity Partners, με τις «μοναρχίες και τις κυβερνήσεις πετρελαίου» της Μέσης Ανατολής, ενώ εκπροσωπεί επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ράσκιν επισήμανε τις συμφωνίες που εξασφάλισε ο Κούσνερ με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσο υπηρετούσε ως προεδρικός απεσταλμένος. «Αυτή είναι μια εξωφρενική σύγκρουση συμφερόντων», είπε.

Ο Κούσνερ είναι ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την ειρήνη, αλλά όχι κυβερνητικός υπάλληλος. Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι υπόκεινται σε κανόνες που τους απαγορεύουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να τους επηρεάσουν οικονομικά.

Ο Τσαντ Μιζέλ, δικηγόρος του Κούσνερ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι ισχυρισμοί εναντίον του είναι ψευδείς. «Και μέχρι σήμερα, κανείς — ούτε καν οι επικριτές του Τζάρεντ — δεν έχει εντοπίσει ούτε έναν ισχύοντα κανόνα ή κανονισμό που να έχει παραβιάσει», δήλωσε.

Ο Ράσκιν ξεχώρισε επίσης ένα δάνειο 620 εκατομμυρίων δολαρίων από το Πεντάγωνο στην νεοσύστατη εταιρεία σπάνιων γαιών Vulcan Elements, το οποίο ανακοινώθηκε περίπου τρεις μήνες μετά από μια επένδυση από το επενδυτικό ταμείο 1789 του Ντον Τζούνιορ.

«Φαίνεται να έχει μια διορατική αίσθηση για το ποιος ακριβώς θα λάβει κρατικές συμβάσεις και ποιος θα τύχει ευνοϊκής ρυθμιστικής μεταχείρισης από την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε ο Ράσκιν.

Σε δήλωσή του στο Reuters, εκπρόσωπος της Vulcan δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν ζήτησε ούτε παρακάλεσε τους επενδυτές της να διευκολύνουν το δάνειο του Πενταγώνου» και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Κογκρέσο «καλή τη πίστει».

Η 1789 Capital προσέλαβε την κορυφαία δικηγορική εταιρεία Quinn Emanuel για να χειριστεί τις έρευνες του Κογκρέσου και ήδη σηματοδοτεί την πρόθεσή της να απορρίψει τις έρευνες των Δημοκρατικών.

«Το 1789 Capital χαιρετίζει τη νόμιμη εποπτεία του Κογκρέσου», ανέφερε σε απάντηση προς το Κογκρέσο με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου, «αλλά δεν έχει καμία πρόθεση να γίνει όμηρος πολιτικών παιχνιδιών».Σε δήλωσή του στο Reuters, ένας εκπρόσωπος του 1789 δήλωσε ότι «ο βουλευτής Ράσκιν δεν έχει προσκομίσει καμία απόδειξη για αδίκημα, μόνο πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες», προσθέτοντας ότι η επιστολή του κατέδειξε «μια ανησυχητική έλλειψη οικονομικού αλφαβητισμού».

Κίνδυνος για στελέχη εταιριών

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Κέβιν Κράμερ από τη Βόρεια Ντακότα απέρριψε την ανάγκη για τέτοιες έρευνες και δήλωσε στο Reuters ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την αντίδραση των ψηφοφόρων «εστιάζοντας στον Ντόναλντ Τραμπ, την προσωπική του ζωή και τις συναλλαγές του, αντί για τα πράγματα που έχουν σημασία για τον αμερικανικό λαό».

Ωστόσο, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ενδέχεται να συμμετάσχουν στις προσπάθειες των Δημοκρατικών. Ο νέος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Κέρτις από τη Γιούτα ζήτησε να διερευνηθεί ο Ντον Τζούνιορ επειδή επέτρεψε σε έναν Ρώσο ολιγάρχη να πληρώσει για το γαμήλιο πάρτι του στις Μπαχάμες.

Οι εταιρείες θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα συμμορφωθούν γρήγορα με τις έρευνες, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει την οργή του Τραμπ, δήλωσαν ορισμένοι από τους δικηγόρους. Η μη συνεργασία με το Κογκρέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικό κίνδυνο για τα στελέχη και πιθανή αρνητική επίδραση στους καταναλωτές.

«Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για τη φήμη με οποιαδήποτε έρευνα του Κογκρέσου», δήλωσε ο Κέβιν Έντγκαρ, νομικός συνεργάτης της BakerHostetler και πρώην βοηθός του Κογκρέσου.

Ένας δικηγόρος, ο οποίος ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του για την προστασία των πελατών του, είπε ότι ένα ιδανικό αποτέλεσμα θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι η μήνυση από τον Λευκό Οίκο για να τους εμποδίσει να δίνουν πληροφορίες με βάση το προνόμιο της εκτελεστικής εξουσίας.

Ορισμένες εταιρείες ήδη παρέπεμπαν αιτήματα για πληροφορίες στον Λευκό Οίκο. Σε μια προηγουμένως άγνωστη επιστολή της 1ης Ιουλίου, την οποία είδε το Reuters, η εταιρεία Clark Construction, η οποία κατασκευάζει αίθουσες χορού, απάντησε σε αίτημα του Μπλούμενταλ σχετικά με το κόστος, λέγοντας ότι οι όροι της συμφωνίας απαιτούσαν όλες οι πληροφορίες να προέρχονται από τον Λευκό Οίκο.

Ο Μπλούμενταλ, ο οποίος πρόκειται να προεδρεύσει μιας επιτροπής ερευνών, δήλωσε στο Reuters: «Θα χρησιμοποιήσουμε την εξουσία μας για κλήτευση, απολύτως», εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας τον Νοέμβριο.

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