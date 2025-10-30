search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 16:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 14:45

Donald Trump Jr.: Ο… «άσος υιός» που κερδίζει… εις το όνομα του πατρός (του) – Τα κρατικά συμβόλαια και οι μετοχές εκατομμυρίων

30.10.2025 14:45
donald-trump-jr

Ο Donald Trump Jr. πλουτίζει καθώς οι δεσμοί με τον πατέρα του φέρνουν κρατικά συμβόλαια και μετοχές εκατομμυρίων.

Ο πρωτότοκος γιος του Προέδρου των ΗΠΑ, φαίνεται να αξιοποιεί στο έπακρο την επανεκλογή του πατέρα του, αποκτώντας ρόλους-κλειδιά σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με κρατικές συμβάσεις, στρατιωτικές προμήθειες και πολιτικά ευνοϊκά επενδυτικά σχήματα.

Η περίπτωση της Unusual Machines, εταιρείας κατασκευής drones, είναι ενδεικτική: Τον Νοέμβριο του 2024, ο Trump Jr. τοποθετήθηκε στο νεοσύστατο συμβουλευτικό της συμβούλιο, λαμβάνοντας 200.000 μετοχές αξίας 2,8 εκατ. δολαρίων.

Λίγους μήνες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε στρατιωτικές παραγγελίες άνω των 15,2 εκατ. δολαρίων, περιλαμβανομένων αγορών από την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του στρατού και προμηθευτές του Πενταγώνου.

Αν και η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο Trump Jr. δεν συμμετείχε απευθείας στις διαπραγματεύσεις, η χρονολογική ακολουθία δημιουργεί εύλογες απορίες.

Ο CEO της εταιρείας, Allan Evans, παραδέχθηκε ότι το συμβούλιο δημιουργήθηκε ειδικά με αφορμή τον Trump Jr., προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεση με επενδυτές που ευθυγραμμίζονται με την εθνικιστική ατζέντα MAGA, όπως επισημαίνει το Forbes.

Παρομοίασε μάλιστα τη συμμετοχή του με την επίδραση της Oprah Winfrey όταν εντάχθηκε στα Weight Watchers, όχι λόγω τεχνογνωσίας, αλλά λόγω επιρροής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Unusual Machines είχε ως ανεξάρτητο ελεγκτή μέχρι το 2024 την BF Borgers, λογιστικό οίκο που στη συνέχεια κατηγορήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για «μαζική απάτη» και αποκλείστηκε οριστικά από το επάγγελμα. Η ίδια εταιρεία είχε ελέγξει και την Trump Media & Technology Group.

Πέρα από τη Unusual Machines, o Trump Jr. έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον 11 επιχειρήσεις από την έναρξη της δεύτερης θητείας του πατέρα του, όπως:

-Το fund 1789 Capital, με σαφή αντι-ESG κατεύθυνση,

-Η συντηρητική πλατφόρμα αγορών Public Square,

-Η διαδικτυακή αγορά όπλων GrabAGun,

-Η φαρμακευτική startup BlinkRx,

-Η πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, και

-Δύο εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού (SPACs), συμπεριλαμβανομένης της Colombier Acquisition Corp. III που συνίδρυσε.

Παράλληλα, ο ίδιος διατηρεί θέση στο Δ.Σ. της Trump Media & Technology Group, η οποία του απέφερε 813.000 δολάρια το 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο 25% των εσόδων της εταιρείας, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρότι συμμετείχε σε μόλις δύο από τις πέντε συνεδριάσεις του συμβουλίου.

Εντυπωσιακή είναι και η εκτόξευση της προσωπικής του περιουσίας, η οποία σύμφωνα με το Forbes, δεκαπλασιάστηκε σε έναν χρόνο, από περίπου 50 εκατ. σε 500 εκατομμύρια δολάρια.

Και η ειρωνία είναι ότι ο ίδιος, το 2021 είχε επικρίνει τον Hunter Biden, γράφοντας:

«Αυτές οι καλοπληρωμένες θέσεις χωρίς καθήκοντα, όπως του Hunter, δεν δίνονταν χωρίς ανταλλάγματα!»

Διαβάστε επίσης:

Το Ισραήλ άρχισε πάλι τους βομβαρδισμούς στην ανατολική Γάζα – Τουλάχιστον 10 αεροπορικές επιδρομές στην Χαν Γιούνις

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

Πίσω στον Ψυχρό Πόλεμο: ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα επαναφέρουν στο προσκήνιο την πυρηνική απειλή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mertz erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς θεωρεί την Τουρκία στενό εταίρο της ΕΕ, στο επίκεντρο κοινά αμυντικά έργα – Κόντρα με Ερντογάν για τη Γάζα, αιχμές για κράτος δικαίου

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νέο αίτημα για αναβολή στη δίκη για τα βίντεο – «Ντροπή», φώναζαν οι συγγενείς των θυμάτων – Διακοπή για τις 28/11

stranger-things_3010_1920-1080_new
MEDIA

«Stranger Things»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο (photos/videos)

giorgos-lanthimos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Λάνθιμος: «Απογοητεύτηκα που δεν επέτρεψαν να γυρίσω σκηνές στην Ακρόπολη»

hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ άλλες δύο σορούς ομήρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 16:46
mertz erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς θεωρεί την Τουρκία στενό εταίρο της ΕΕ, στο επίκεντρο κοινά αμυντικά έργα – Κόντρα με Ερντογάν για τη Γάζα, αιχμές για κράτος δικαίου

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νέο αίτημα για αναβολή στη δίκη για τα βίντεο – «Ντροπή», φώναζαν οι συγγενείς των θυμάτων – Διακοπή για τις 28/11

stranger-things_3010_1920-1080_new
MEDIA

«Stranger Things»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο (photos/videos)

1 / 3