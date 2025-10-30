Donald Trump Jr.: Ο… «άσος υιός» που κερδίζει… εις το όνομα του πατρός (του) – Τα κρατικά συμβόλαια και οι μετοχές εκατομμυρίων

Ο Donald Trump Jr. πλουτίζει καθώς οι δεσμοί με τον πατέρα του φέρνουν κρατικά συμβόλαια και μετοχές εκατομμυρίων.

Ο πρωτότοκος γιος του Προέδρου των ΗΠΑ, φαίνεται να αξιοποιεί στο έπακρο την επανεκλογή του πατέρα του, αποκτώντας ρόλους-κλειδιά σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με κρατικές συμβάσεις, στρατιωτικές προμήθειες και πολιτικά ευνοϊκά επενδυτικά σχήματα.

Η περίπτωση της Unusual Machines, εταιρείας κατασκευής drones, είναι ενδεικτική: Τον Νοέμβριο του 2024, ο Trump Jr. τοποθετήθηκε στο νεοσύστατο συμβουλευτικό της συμβούλιο, λαμβάνοντας 200.000 μετοχές αξίας 2,8 εκατ. δολαρίων.

Λίγους μήνες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε στρατιωτικές παραγγελίες άνω των 15,2 εκατ. δολαρίων, περιλαμβανομένων αγορών από την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του στρατού και προμηθευτές του Πενταγώνου.

Αν και η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο Trump Jr. δεν συμμετείχε απευθείας στις διαπραγματεύσεις, η χρονολογική ακολουθία δημιουργεί εύλογες απορίες.

Ο CEO της εταιρείας, Allan Evans, παραδέχθηκε ότι το συμβούλιο δημιουργήθηκε ειδικά με αφορμή τον Trump Jr., προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεση με επενδυτές που ευθυγραμμίζονται με την εθνικιστική ατζέντα MAGA, όπως επισημαίνει το Forbes.

Παρομοίασε μάλιστα τη συμμετοχή του με την επίδραση της Oprah Winfrey όταν εντάχθηκε στα Weight Watchers, όχι λόγω τεχνογνωσίας, αλλά λόγω επιρροής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Unusual Machines είχε ως ανεξάρτητο ελεγκτή μέχρι το 2024 την BF Borgers, λογιστικό οίκο που στη συνέχεια κατηγορήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για «μαζική απάτη» και αποκλείστηκε οριστικά από το επάγγελμα. Η ίδια εταιρεία είχε ελέγξει και την Trump Media & Technology Group.

Πέρα από τη Unusual Machines, o Trump Jr. έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον 11 επιχειρήσεις από την έναρξη της δεύτερης θητείας του πατέρα του, όπως:

-Το fund 1789 Capital, με σαφή αντι-ESG κατεύθυνση,

-Η συντηρητική πλατφόρμα αγορών Public Square,

-Η διαδικτυακή αγορά όπλων GrabAGun,

-Η φαρμακευτική startup BlinkRx,

-Η πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, και

-Δύο εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού (SPACs), συμπεριλαμβανομένης της Colombier Acquisition Corp. III που συνίδρυσε.

Παράλληλα, ο ίδιος διατηρεί θέση στο Δ.Σ. της Trump Media & Technology Group, η οποία του απέφερε 813.000 δολάρια το 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο 25% των εσόδων της εταιρείας, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρότι συμμετείχε σε μόλις δύο από τις πέντε συνεδριάσεις του συμβουλίου.

Εντυπωσιακή είναι και η εκτόξευση της προσωπικής του περιουσίας, η οποία σύμφωνα με το Forbes, δεκαπλασιάστηκε σε έναν χρόνο, από περίπου 50 εκατ. σε 500 εκατομμύρια δολάρια.

Και η ειρωνία είναι ότι ο ίδιος, το 2021 είχε επικρίνει τον Hunter Biden, γράφοντας:

«Αυτές οι καλοπληρωμένες θέσεις χωρίς καθήκοντα, όπως του Hunter, δεν δίνονταν χωρίς ανταλλάγματα!»

