ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:27
ΚΟΣΜΟΣ

30.10.2025 13:11

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

30.10.2025 13:11
Χάος και απόλυτη βαρβαρότητα επικρατούν στο Ελ Φάσερ του Σουδάν, μετά την κατάληψη της πόλης από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν σοκ: εκτελέσεις τραυματιών μέσα σε νοσοκομεία, δολοφονίες αμάχων και χιλιάδες εκτοπισμένοι που παλεύουν να σωθούν.

Η 27χρονη νοσοκόμα Αουάλ Χαλίλ εργαζόταν εθελοντικά στο νοσοκομείο του Ελ Φάσερ όταν ξεκίνησε η επίθεση.

«Σκότωσαν έξι τραυματίες στρατιώτες και αμάχους στα κρεβάτια τους – ανάμεσά τους και γυναίκες», δήλωσε. «Δεν ξέρω τι απέγιναν οι άλλοι ασθενείς μου. Έτρεξα να σωθώ όταν μπήκαν στο νοσοκομείο».

Η Χαλίλ τραυματίστηκε από πυρά στο πόδι και τον μηρό, ενώ οι RSF καταλάμβαναν το κοντινό στρατιωτικό αρχηγείο. Κατάφερε να διαφύγει με τα πόδια, περπατώντας τραυματισμένη και νηστική για μια ολόκληρη μέρα μέχρι να φτάσει στην πόλη Γκάρνι. «Μου πήραν το τηλέφωνο και τα χρήματα. Δεν μου έμεινε τίποτα», αφηγήθηκε.

Μαζικές δολοφονίες και εκτοπισμοί στη Δυτική Νταρφούρ

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, περπάτησαν δύο ημέρες για να φτάσουν στην πόλη Ταουίλα, δυτικά του Ελ Φάσερ, μετά από πολιορκία που κράτησε 18 μήνες.

Σύμφωνα με τις Κοινές Δυνάμεις – συμμαχικές προς τον σουδανικό στρατό – οι RSF έχουν σκοτώσει πάνω από 2.000 αμάχους από την πτώση της πόλης. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι διαθέτει βίντεο που δείχνουν «δεκάδες άοπλους άνδρες να εκτελούνται ή να κείτονται νεκροί, περικυκλωμένοι από ενόπλους των RSF».

Χιλιάδες άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι στη Γκάρνι. Πολλοί από αυτούς είναι πρώην στρατιώτες ή μέλη ένοπλων ομάδων που πολεμούσαν στο πλευρό του στρατού και κρατούνται επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν λύτρα ύψους 5 έως 10 εκατομμυρίων σουδανικών λιρών (6.000–12.000 λίρες Αγγλίας). Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, κρατούνται για μέρες και συχνά αφήνονται ελεύθεροι μόνο όταν αρρωστήσουν βαριά.

Συγκλονίζουν οι επιζώντες

Ο 28χρονος οδηγός Άνταμ Γιακούμπ, από την πόλη Σενάρ, περιέγραψε ότι συνελήφθη από τρεις ενόπλους πάνω σε καμήλες κοντά στη Γκάρνι.

«Ήθελαν να μου κόψουν το κεφάλι με μαχαίρι», είπε, δείχνοντας το χέρι του, τραυματισμένο από το κοντάκι ενός AK-47. «Μόνο επειδή ένας από αυτούς με αναγνώρισε, σώθηκα. Ήμασταν 18 άνθρωποι που φύγαμε μαζί από το Ελ Φάσερ, αλλά μόνο οι οκτώ φτάσαμε ζωντανοί στην Ταουίλα».

Ο ίδιος είδε 22 πτώματα κοντά σε ένα «ψεύτικο πηγάδι» – μια παγίδα που είχαν στήσει οι RSF για τους διψασμένους πρόσφυγες. «Περπατούν όλη μέρα χωρίς νερό και όταν φτάνουν εκεί, οι πολιτοφυλακές τους περιμένουν. Σκότωσαν 22 άνδρες και έκρυψαν τα πτώματα», ανέφερε.

Παράλληλα, μαρτυρίες από το νοσοκομείο του Ελ Φάσερ κάνουν λόγο για εισβολή ενόπλων μέσα στα επείγοντα και εκτελέσεις ασθενών επί τόπου. Ο επικεφαλής των RSF, στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο (γνωστός ως Χεμέντι), δήλωσε ότι «όποιος στρατιώτης ή αξιωματικός παραβίασε τα δικαιώματα πολιτών θα λογοδοτήσει».

Η ανθρωπιστική κρίση εντείνεται, με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF) να κάνουν λόγο για μαζική άφιξη εξαντλημένων και υποσιτισμένων ανθρώπων στην Ταουίλα.

«Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έφτασαν τη νύχτα πεζοί και με φορτηγά, μετά από ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ταξίδι. Πολλοί υπέφεραν από υποσιτισμό και αφυδάτωση», ανέφερε ο συντονιστής του προγράμματος, Σιλβέν Πενικό.

