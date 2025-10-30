search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 10:41

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Το… «ατόπημα» του Αμερικανού προέδρου με το ακουστικό του

30.10.2025 10:41
trump-akoustiko

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να διαπράττει ένα διπλωματικό ατόπημα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είχε μια… χρονοκαθυστέρηση στο να φορέσει το ακουστικό του για να ακούσει τη μετάφραση των λεγομένων του Σι.

Στο σχετικό πλάνο από τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ο Σι ακούγεται να μιλά για λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η μετάφραση, ενώ ο Τραμπ, κοιτάζει… γενικώς, την ώρα που μέλη της συνοδείας του, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αρχίζουν να φορούν τα ακουστικά τους.

Δέκα δευτερόλεπτα αφότου η μεταφράστρια είχε αρχίσει να αποδίδει τα λόγια του Σι, ο Τραμπ κατάφερε τελικά να φορέσει το ακουστικό του, ψάχνοντας αδέξια για μερικά δευτερόλεπτα πριν το τοποθετήσει σωστά.

Δείτε το βίντεο από το 0:39

Τραμπ και Τζινπίνγκ, πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από έξι χρόνια στη Νότια Κορέα, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας και να βάλουν τέλος σε έναν πολύμηνο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, από το Air Force One, για τη συνάντηση διάρκειας 1 ώρας και 40 λεπτών, που ολοκληρώθηκε με χειραψία. «Από ο ένα ως το δέκα, θα βαθμολογούσα με 12 τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Οι δασμοί στην Κίνα μειώνονται από το 57% στο 47% ενώ ο αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσκεψη τον Απρίλιο στο Πεκίνο.

«Θα συνεργαστούμε για την ειρήνευση στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Τραμπ ενώ αναφέρθηκε σε συμφωνία ενός έτους με προοπτική διεύρυνσης σχετικά με τις σπάνιες γαίες.

«Κύριε Πρόεδρε, νοιάζεστε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη. Είστε ενθουσιώδης για την επίλυση των κρίσιμων περιφερειακών ζητημάτων», είναι η φράση του Κινέζου προέδρου, που προβάλλει η αμερικανική διπλωματία από τη συνάντηση.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μερτς συναντά στην Άγκυρα τον Ερντογάν: Στην ατζέντα μεταναστευτικό, Eurofighter και SAFE

Ο τυφώνας Melissa «ισοπέδωσε» την Καραϊβική: Νεκροί, και εικόνες βιβλικής καταστροφής (Photos/Video)

Λούβρο: Άλλες πέντε συλλήψεις για τη «ληστεία του αιώνα» – Προφυλακιστέοι οι δύο πρώτοι ύποπτοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, επί τόπου η Πυροσβεστική

helleniq-energy_1
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: 11 Βραβεία και 8 Διακρίσεις σε Διεθνείς Διαγωνισμούς για τον «ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2024»

kypros dolofonia dimosthenous – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Κύπριου επιχειρηματία στη Λεμεσό

giatros-new (2)
ΥΓΕΙΑ

Ανοιχτή η προθεσμία για την εγγραφή σας στον προσωπικό γιατρό

giorgos-kapoutzidis-new
MEDIA

Ήταν γκέι ο «Σπύρος» του «Παρά Πέντε»; Η απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:31
fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, επί τόπου η Πυροσβεστική

helleniq-energy_1
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: 11 Βραβεία και 8 Διακρίσεις σε Διεθνείς Διαγωνισμούς για τον «ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2024»

kypros dolofonia dimosthenous – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Κύπριου επιχειρηματία στη Λεμεσό

1 / 3