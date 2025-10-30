Συνάντηση Τραμπ – Σι: Το… «ατόπημα» του Αμερικανού προέδρου με το ακουστικό του

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να διαπράττει ένα διπλωματικό ατόπημα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είχε μια… χρονοκαθυστέρηση στο να φορέσει το ακουστικό του για να ακούσει τη μετάφραση των λεγομένων του Σι.

Στο σχετικό πλάνο από τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ο Σι ακούγεται να μιλά για λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η μετάφραση, ενώ ο Τραμπ, κοιτάζει… γενικώς, την ώρα που μέλη της συνοδείας του, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αρχίζουν να φορούν τα ακουστικά τους.

Δέκα δευτερόλεπτα αφότου η μεταφράστρια είχε αρχίσει να αποδίδει τα λόγια του Σι, ο Τραμπ κατάφερε τελικά να φορέσει το ακουστικό του, ψάχνοντας αδέξια για μερικά δευτερόλεπτα πριν το τοποθετήσει σωστά.

Δείτε το βίντεο από το 0:39

Τραμπ και Τζινπίνγκ, πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από έξι χρόνια στη Νότια Κορέα, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας και να βάλουν τέλος σε έναν πολύμηνο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, από το Air Force One, για τη συνάντηση διάρκειας 1 ώρας και 40 λεπτών, που ολοκληρώθηκε με χειραψία. «Από ο ένα ως το δέκα, θα βαθμολογούσα με 12 τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Οι δασμοί στην Κίνα μειώνονται από το 57% στο 47% ενώ ο αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσκεψη τον Απρίλιο στο Πεκίνο.

«Θα συνεργαστούμε για την ειρήνευση στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Τραμπ ενώ αναφέρθηκε σε συμφωνία ενός έτους με προοπτική διεύρυνσης σχετικά με τις σπάνιες γαίες.

«Κύριε Πρόεδρε, νοιάζεστε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη. Είστε ενθουσιώδης για την επίλυση των κρίσιμων περιφερειακών ζητημάτων», είναι η φράση του Κινέζου προέδρου, που προβάλλει η αμερικανική διπλωματία από τη συνάντηση.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μερτς συναντά στην Άγκυρα τον Ερντογάν: Στην ατζέντα μεταναστευτικό, Eurofighter και SAFE

Ο τυφώνας Melissa «ισοπέδωσε» την Καραϊβική: Νεκροί, και εικόνες βιβλικής καταστροφής (Photos/Video)

Λούβρο: Άλλες πέντε συλλήψεις για τη «ληστεία του αιώνα» – Προφυλακιστέοι οι δύο πρώτοι ύποπτοι