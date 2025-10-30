search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 09:24

Ο τυφώνας Melissa «ισοπέδωσε» την Καραϊβική: Νεκροί, και εικόνες βιβλικής καταστροφής (Photos/Video)

30.10.2025 09:24
jamaika new

Ο τυφώνας Melissa άφησε στο πέρασμά του τον θάνατο και την καταστροφή στην Καραϊβική, καθώς σάρωσε την περιοχή ως μία από τις πιο ισχυρές καταιγίδες του Ατλαντικού των τελευταίων 150 ετών.

Οι σφοδροί άνεμοι του τυφώνα Melissa, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 30 νεκρούς– αν και ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την καταμέτρηση.

Οι καταστροφές στη Τζαμάικα

Ο τυφώνας ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Τζαμάικα και άφησε χωρίς ρεύμα σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Ο τυφώνας Melissa έχει αφήσει πίσω του μια πορεία καταστροφής στην Καραϊβική καθώς κατευθύνεται προς τις Μπαχάμες.

Η Melissa χτύπησε ανελέητα την Τζαμάικα την Τρίτη 28.10.2025, αφήνοντας 25.000 τουρίστες αποκλεισμένους, χιλιάδες χωρίς ρεύμα και ολόκληρες πόλεις κάτω από το νερό. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους κι ένα βρέφος.

Κάτοικοι της Τζαμάικα κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή και ξεριζωμό.

Η υπουργός Πληροφοριών της Τζαμάικα, Ντάνα Μόρις Ντίξον, δήλωσε στους New York Times ότι ο τυφώνας Μελίσσα άφησε χωρίς ρεύμα το 77% της χώρας.

«Ξέρω ότι πολλοί λένε πως δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους στη δυτική Τζαμάικα. Αυτό οφείλεται στις ζημιές στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», είπε.

«Γνωρίζουμε ότι η δυτική Τζαμάικα δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Θα μπορέσουμε να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία τις επόμενες μέρες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι και η κεντρική Τζαμάικα υπέστη «πολλές ζημιές και εκτεταμένες πλημμύρες».

Συγκλονιστικές φωτογραφίες δείχνουν πλημμύρες να καλύπτουν σπίτια στην περιοχή Σεντ Ελίζαμπεθ και ζημιές σε υποδομές.

Η Κούβα στο έλεος του τυφώνα Melissa

Ο τυφώνας Melissa έπληξε την ανατολική Κούβα το πρωί, με καταστροφικούς ανέμους και επικίνδυνες πλημμύρες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κινητοποίησε ομάδες διάσωσης για να βοηθήσουν τις χώρες της Καραϊβικής στην αποκατάστασή τους.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε ότι η καταιγίδα, που τώρα είναι κατηγορίας 2, παραμένει ισχυρή, με ανέμους που φτάνουν έως και 105 μίλια την ώρα (περίπου 170 χλμ/ώρα).

Περισσότεροι από 735.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην Κούβα, καθώς ο τυφώνας πλησίαζε, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ.

Στις Μπαχάμες, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι 1.485 κάτοικοι απομακρύνθηκαν πριν ανασταλούν όλες οι πτήσεις, ενόψει της επερχόμενης καταιγίδας.

Εντολές εκκένωσης εκδόθηκαν επίσης για έξι νησιά στις Μπαχάμες.

Άλλες χώρες, όπως η Δομινικανή Δημοκρατία και η Αϊτή, ένιωσαν επίσης τις καταστροφικές συνέπειες της καταιγίδας Melissa.

Η επόμενη ημέρα και η ανθρωπιστική βοήθεια

Ήδη έχουν ξεκινήσει διεθνείς προσπάθειες για την παροχή βοήθειας και την αποκατάσταση των ζημιών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διαθέτει 2,5 εκατομμύρια λίρες (3,3 εκατομμύρια δολάρια) σε επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο πρέσβης της Κίνας στην Κούβα δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει εκατοντάδες κιβώτια με την ένδειξη «οικογενειακό κιτ» να μεταφέρονται από μια αποθήκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι παρακολουθεί τις ζημιές που προκάλεσε ο τυφώνας Melissa και είναι έτοιμος να βοηθήσει την Τζαμάικα στην προσπάθεια να κλείσει τις πληγές της.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα ανάρτησε μια επίσημη ιστοσελίδα για τη στήριξη και την αποκατάσταση, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις περιοχές με πλημμύρες ή αποκλεισμένους δρόμους και να εντοπίζουν διαθέσιμα καταφύγια.

Ριπή με ταχύτητα άνω των 400 χιλιομέτρων την ώρα – Κατέρριψε ρεκόρ ο τυφώνας Melissa

Ένα dropsonde (ειδικό όργανο μέτρησης από αεροσκάφος) που απελευθερώθηκε από τους ερευνητές της NOAA Hurricane Hunters στις 9:50 π.μ. (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ) την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, μέσα στο νότιο-νοτιοανατολικό τοίχωμα του ματιού του τυφώνα Μελίσσα, κατέγραψε μια απίστευτη ριπή ανέμου ταχύτητας 252 μιλίων/ώρα (406 χλμ/ώρα) σε ύψος μόλις περίπου 200 μέτρων, σύμφωνα με το yaleclimateconnections.org.

Αν επιβεβαιωθεί, αυτή η μέτρηση θα αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ριπή ανέμου που έχει καταγραφεί ποτέ από dropsonde. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 247 μίλια/ώρα (398 χλμ/ώρα), που σημειώθηκε στον Τυφώνα Μέγκι (Megi) το 2010, στον δυτικό Ειρηνικό (σύμφωνα με τον Sim Aberson)

Διαβάστε επίσης

Τραμπ: «Πολύ καλή» η συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά

Κωνσταντινούπολη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου – Διασώθηκε μόνο η κόρη της οικογένειας

Ο Ρομπ Γέτεν του κεντρώου κόμματος οδεύει προς τη νίκη στις ολλανδικές εκλογές και ετοιμάζεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της χώρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kikilias_ntora_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Ντόρας Μπακογιάννη στον Κικίλια για τη διαθεσιμότητα του λιμενάρχη Χανίων – «Δείγμα αλαζονείας»

menegaki-gios-new
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση του γιου της για τα γενέθλιά της και η «απόδραση» της παρουσιάστριας στα Τζουμέρκα (Photos)

kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

taxi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Λυμπερόπουλος

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:27
kikilias_ntora_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Ντόρας Μπακογιάννη στον Κικίλια για τη διαθεσιμότητα του λιμενάρχη Χανίων – «Δείγμα αλαζονείας»

menegaki-gios-new
LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση του γιου της για τα γενέθλιά της και η «απόδραση» της παρουσιάστριας στα Τζουμέρκα (Photos)

kavgas
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: «Μπαμπά με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα» – Το τηλεφώνημα του 13χρονου και η «συμμορία 183»

1 / 3