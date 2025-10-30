Ο τυφώνας Melissa «ισοπέδωσε» την Καραϊβική: Νεκροί, και εικόνες βιβλικής καταστροφής (Photos/Video)

Ο τυφώνας Melissa άφησε στο πέρασμά του τον θάνατο και την καταστροφή στην Καραϊβική, καθώς σάρωσε την περιοχή ως μία από τις πιο ισχυρές καταιγίδες του Ατλαντικού των τελευταίων 150 ετών.

Οι σφοδροί άνεμοι του τυφώνα Melissa, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 30 νεκρούς– αν και ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την καταμέτρηση.

A thread of videos from today’s flight into Hurricane Melissa



In this first one we are entering from the southeast just after sunrise and the bright arc on the far northwest eye wall is the light just beginning to make it over the top from behind us. pic.twitter.com/qGdpp7lbCN — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Οι καταστροφές στη Τζαμάικα

Ο τυφώνας ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Τζαμάικα και άφησε χωρίς ρεύμα σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Ο τυφώνας Melissa έχει αφήσει πίσω του μια πορεία καταστροφής στην Καραϊβική καθώς κατευθύνεται προς τις Μπαχάμες.

Η Melissa χτύπησε ανελέητα την Τζαμάικα την Τρίτη 28.10.2025, αφήνοντας 25.000 τουρίστες αποκλεισμένους, χιλιάδες χωρίς ρεύμα και ολόκληρες πόλεις κάτω από το νερό. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους κι ένα βρέφος.

“Complete devastation”: Hurricane Melissa tore into Jamaica as a Category 5 monster, leaving widespread destruction and at least two dozen deaths across the Caribbean. pic.twitter.com/C97Oe7hhMS — AccuWeather (@accuweather) October 29, 2025

Κάτοικοι της Τζαμάικα κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή και ξεριζωμό.

Η υπουργός Πληροφοριών της Τζαμάικα, Ντάνα Μόρις Ντίξον, δήλωσε στους New York Times ότι ο τυφώνας Μελίσσα άφησε χωρίς ρεύμα το 77% της χώρας.

«Ξέρω ότι πολλοί λένε πως δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους στη δυτική Τζαμάικα. Αυτό οφείλεται στις ζημιές στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», είπε.

Helicopter view of St Elizabeth in Jamaica showing the damage caused by hurricane Melissa 🥺pic.twitter.com/Qe3BFpcsj5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2025

«Γνωρίζουμε ότι η δυτική Τζαμάικα δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Θα μπορέσουμε να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία τις επόμενες μέρες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι και η κεντρική Τζαμάικα υπέστη «πολλές ζημιές και εκτεταμένες πλημμύρες».

Συγκλονιστικές φωτογραφίες δείχνουν πλημμύρες να καλύπτουν σπίτια στην περιοχή Σεντ Ελίζαμπεθ και ζημιές σε υποδομές.

Η Κούβα στο έλεος του τυφώνα Melissa

Ο τυφώνας Melissa έπληξε την ανατολική Κούβα το πρωί, με καταστροφικούς ανέμους και επικίνδυνες πλημμύρες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κινητοποίησε ομάδες διάσωσης για να βοηθήσουν τις χώρες της Καραϊβικής στην αποκατάστασή τους.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε ότι η καταιγίδα, που τώρα είναι κατηγορίας 2, παραμένει ισχυρή, με ανέμους που φτάνουν έως και 105 μίλια την ώρα (περίπου 170 χλμ/ώρα).

Περισσότεροι από 735.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην Κούβα, καθώς ο τυφώνας πλησίαζε, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ.

Στις Μπαχάμες, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι 1.485 κάτοικοι απομακρύνθηκαν πριν ανασταλούν όλες οι πτήσεις, ενόψει της επερχόμενης καταιγίδας.

Εντολές εκκένωσης εκδόθηκαν επίσης για έξι νησιά στις Μπαχάμες.

Άλλες χώρες, όπως η Δομινικανή Δημοκρατία και η Αϊτή, ένιωσαν επίσης τις καταστροφικές συνέπειες της καταιγίδας Melissa.

Η επόμενη ημέρα και η ανθρωπιστική βοήθεια

Ήδη έχουν ξεκινήσει διεθνείς προσπάθειες για την παροχή βοήθειας και την αποκατάσταση των ζημιών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διαθέτει 2,5 εκατομμύρια λίρες (3,3 εκατομμύρια δολάρια) σε επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο πρέσβης της Κίνας στην Κούβα δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει εκατοντάδες κιβώτια με την ένδειξη «οικογενειακό κιτ» να μεταφέρονται από μια αποθήκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι παρακολουθεί τις ζημιές που προκάλεσε ο τυφώνας Melissa και είναι έτοιμος να βοηθήσει την Τζαμάικα στην προσπάθεια να κλείσει τις πληγές της.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα ανάρτησε μια επίσημη ιστοσελίδα για τη στήριξη και την αποκατάσταση, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις περιοχές με πλημμύρες ή αποκλεισμένους δρόμους και να εντοπίζουν διαθέσιμα καταφύγια.

Ριπή με ταχύτητα άνω των 400 χιλιομέτρων την ώρα – Κατέρριψε ρεκόρ ο τυφώνας Melissa

Ένα dropsonde (ειδικό όργανο μέτρησης από αεροσκάφος) που απελευθερώθηκε από τους ερευνητές της NOAA Hurricane Hunters στις 9:50 π.μ. (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ) την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, μέσα στο νότιο-νοτιοανατολικό τοίχωμα του ματιού του τυφώνα Μελίσσα, κατέγραψε μια απίστευτη ριπή ανέμου ταχύτητας 252 μιλίων/ώρα (406 χλμ/ώρα) σε ύψος μόλις περίπου 200 μέτρων, σύμφωνα με το yaleclimateconnections.org.

Αν επιβεβαιωθεί, αυτή η μέτρηση θα αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ριπή ανέμου που έχει καταγραφεί ποτέ από dropsonde. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 247 μίλια/ώρα (398 χλμ/ώρα), που σημειώθηκε στον Τυφώνα Μέγκι (Megi) το 2010, στον δυτικό Ειρηνικό (σύμφωνα με τον Sim Aberson)

