ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 17:41
01.05.2026 17:02

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 21χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση

01.05.2026 17:02
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, 30/4, στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, στο ύψος του Αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 21χρονου και τον τραυματισμό τριών ακόμη ατόμων.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ που οδηγούσε 21χρονος, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο συνομήλικοί του, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα. Σε αυτό επέβαιναν ένας 55χρονος και μία 54χρονη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι τρεις νεαροί Ρομά, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε η 54χρονη συνοδηγός του δεύτερου οχήματος.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λίγες ώρες αργότερα ο ένας 21χρονος συνεπιβάτης κατέληξε.

Ένας ακόμη συνομήλικός του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διεκομίσθη στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα.

ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η μαρτυρία της κόρης του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Έβλεπε δαίμονες, η κατάστασή του είχε προχωρήσει» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το «μανιφέστο» Τσίπρα: Η κυβερνώσα Αριστερά, η σύγκλιση των τριών πολιτικών ρευμάτων και το σύγχρονο κράτος στο επίκεντρο

ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτομαγιά στη Γερμανία με πτώση τιμών στα καύσιμα

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 21χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 17:38
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η μαρτυρία της κόρης του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Έβλεπε δαίμονες, η κατάστασή του είχε προχωρήσει» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το «μανιφέστο» Τσίπρα: Η κυβερνώσα Αριστερά, η σύγκλιση των τριών πολιτικών ρευμάτων και το σύγχρονο κράτος στο επίκεντρο

