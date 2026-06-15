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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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15.06.2026 16:35

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

15.06.2026 16:35
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Τον Γιώργο Μπαρτζώκα τρόλαρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγα εικοσιτετράωρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Ολυμπιακό.

Ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έβαλε τον προπονητή του Ολυμπιακού να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου μαζί με τα τρόπαια της EuroLeague και του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δίπλα στον Γιώργο Μπαρτζώκα περιφέρεται νωχελικά ο Free, ο γάτος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

«Από τα πιο πετυχημένα. Αν και λάθος άνθρωπος κάθεται. Το κάνω save», έγραψε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού. 

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