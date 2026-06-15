Μουντιάλ 2026: Το Ιράν κάνει πρεμιέρα στα γήπεδα των ΗΠΑ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία – Στη μάχη η Ισπανία και η Σ. Αραβία του Δώνη

Πρεμιέρα κάνουν ο 7ος και ο 8ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 με παιχνίδια που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον τόσο αγωνιστικά, όσο και εξωαγωνιστικά.

Στον 7ος όμιλο η είδηση θα είναι η εμφάνιση του Ιράν στα γήπεδα των ΗΠΑ. Το τάιμινγκ είναι… καλό μιας και χθες επετεύχθη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για εκεχειρία, ωστόσο η έχθρα δεν σβήνει.

Οι Ιρανοί αντιμετωπίζουν τα ξημερώματα τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες σε ένα παιχνίδι κομβικό για τη συνέχεια, αφού ο ηττημένος θα έχει πολύ δύσκολη αποστολή στη συνέχεια για να περάσει στην επόμενη φάση.

Νωρίτερα, στον άλλο αγώνα του ομίλου αναμετρώνται το έμπειρο Βέλγιο με την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ και του Ομάρ Μαρμούς.

Αίγυπτος και Ιράν θεωρητικά θα μονομαχίσουν για την δεύτερη θέση στον όμιλο.

Πρεμιέρα για Ισπανία και… Δώνη

Ο 8ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 συγκαταλέγεται στους πιο ενδιαφέροντες της διοργάνωσης, καθώς συνδυάζει την ποιότητα της Ισπανίας, την παράδοση της Ουρουγουάης, την φιλοδοξία της Σαουδικής Αραβίας και τον ενθουσιασμό του Πράσινου Ακρωτηρίου, που συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία διαθέτει ίσως το πιο γεμάτο και ταλαντούχο ρόστερ της τελευταίας δεκαετίας και μπαίνει στο τουρνουά με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά το 2010. Στην πρεμιέρα αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι, το θεωρητικά πιο αδύναμο κρίκο του ομίλου, που ωστόσο στα φιλικά έδειξε πως μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο,

Στο δεύτερο ματς του ομίλου, η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη που στο πρώτο του επίσημο ματς με τα «γεράκια» θέλει να κάνει την έκπληξη. Θεωρητικά θα πάει για την 3η θέση, όμως θέλουν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω και μπαίνουν στο τουρνουά με… οδηγό εκείνη την ιστορική νίκη επί της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 2022, το οποίο στη πορεία κατέκτησε η ομάδα του Μέσι.

Το πρόγραμμα της ημέρας

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

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