Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρόταση των Μπόστον Σέλτικς στον «Greek Freak» αποκαλύπτει ρεπόρτερ του NBA

Στη διεκδίκηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκονται οι Μπόστον Σέλτικς, όπως αναφέρει ο έγκυρος Μπιλ Σίμονς του «The Ringer».

«Απ’ ότι άκουσα οι Σέλτικς έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε η εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης», έγραψε ο έγκυρος ρεπόρτερ του NBA.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, επίσης, εκείνος που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ.

Το τι ισχύει και τι όχι θα φανεί τις προσεχείς εβδομάδες και αυτό διότι ο Μπραντ Στίβενς, πρόεδρος των Σέλτικς είχε αναφέρει ότι η ομάδα δεν θέλει να βάλει τον Μπράουν σε οποιαδήποτε κουβέντα για ανταλλαγή.

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