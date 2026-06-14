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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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14.06.2026 18:16

Χάος στη Νέα Υόρκη: 63 συλλήψεις, επεισόδια και καμένα οχήματα στους πανηγυρισμούς για τον τίτλο των Νικς στο NBA (videos)

14.06.2026 18:16
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Απόλυτο χάος επικράτησε τα ξημερώματα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, όπου οι οπαδοί των Νιου Γιορκ Νικς προκάλεσαν επεισόδια και φθορές, με αποτέλεσμα να γίνουν 63 συλλήψεις.

Φαίνεται πως τα 53 χρόνια που περίμεναν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA ήταν… πάρα πολλά και ξεσπούσαν όπου έβρισκαν.

Μερίδα οπαδών της ομάδας συνεπλάκη με αστυνομικούς που έκαναν χρήση χημικών, ενώ έκαψαν οχήματα -μεταξύ αυτών και σχολικά λεωφορεία, ενώ επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που ήταν πάνω σε άλογα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανδαιμόνιο.

Μεταξύ των επεισοδίων, υπήρξαν τέσσερις περιπτώσεις με μαχαίρωμα, αλλά και ένα με πυροβολισμούς…

Δείτε βίντεο από το χάος στη Νέα Υόρκη:

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