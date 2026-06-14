Χάος στη Νέα Υόρκη: 63 συλλήψεις, επεισόδια και καμένα οχήματα στους πανηγυρισμούς για τον τίτλο των Νικς στο NBA (videos)

Απόλυτο χάος επικράτησε τα ξημερώματα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, όπου οι οπαδοί των Νιου Γιορκ Νικς προκάλεσαν επεισόδια και φθορές, με αποτέλεσμα να γίνουν 63 συλλήψεις.

Φαίνεται πως τα 53 χρόνια που περίμεναν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA ήταν… πάρα πολλά και ξεσπούσαν όπου έβρισκαν.

Μερίδα οπαδών της ομάδας συνεπλάκη με αστυνομικούς που έκαναν χρήση χημικών, ενώ έκαψαν οχήματα -μεταξύ αυτών και σχολικά λεωφορεία, ενώ επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που ήταν πάνω σε άλογα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανδαιμόνιο.

Μεταξύ των επεισοδίων, υπήρξαν τέσσερις περιπτώσεις με μαχαίρωμα, αλλά και ένα με πυροβολισμούς…

Δείτε βίντεο από το χάος στη Νέα Υόρκη:

🚨 UPDATE: There was a SHOOTING and 5 police cars were SMASHED in NYC after the Knicks won the Finals



People even attacked POLICE HORSES in the streets



"At least 63 ARRESTS were made."



Multiple fires broke out, 5 buses DESTROYED



Mamdani's NYC is a 3rd world nation, with no… pic.twitter.com/CKXv0Rel6c June 14, 2026

A World Cup bus was set alight and a teenager suffered a gunshot wound during chaotic scenes in Manhattan as thousands of basketball fans poured into the streets to celebrate the New York Knicks' historic win in the NBA Finals https://t.co/rnDk138eyN pic.twitter.com/C9VikBLsju — Reuters (@Reuters) June 14, 2026

63 people arrested, 4 stabbings and 1 shooting reported in NYC after Knicks fans go wild celebrating NBA Finals win https://t.co/vuH1NaGKhv pic.twitter.com/kjHpvt0y5j June 14, 2026

New York City descends into chaos after the Knicks won the NBA championship over the San Antonio Spurs.



Footage captured firefighters desperately trying to extinguish a school bus engulfed in flames in Times Square as rowdy fans chanted, “Knicks in five!" pic.twitter.com/OE4kdiClY7 June 14, 2026

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