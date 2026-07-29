Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως και 11 μποφόρ – Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά 18 περιοχές της χώρας την Πέμπτη

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Ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες διαμορφώνει το ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο, με τους βόρειους ανέμους να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, και να δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση των εστιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, οι δυσμενέστερες ανεμολογικές συνθήκες καταγράφονται στην Κρήτη. Στο νότιο τμήμα του νησιού οι ριπές των ανέμων φτάνουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, που αντιστοιχούν τοπικά σε ένταση 10 έως 11 μποφόρ. Όπως ανέφερε, ο ισχυρός βόρειος άνεμος που εισέρχεται από τη βόρεια πλευρά της Κρήτης ενισχύεται κατά την πορεία του μέσα από το ορεινό ανάγλυφο και τις χαράδρες του νησιού, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται με μεγαλύτερη ένταση στα νότια παράλια.

Το βασικό χαρακτηριστικό των καιρικών συνθηκών είναι η διατήρηση της έντασης των βορείων ανέμων, όπως τόνισε η ίδια. Παρότι τις βραδινές ώρες αναμένεται μικρή υποχώρηση, οι άνεμοι δεν πρόκειται να εξασθενήσουν σημαντικά, συνεχίζοντας να δημιουργούν δυσμενές περιβάλλον.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9 μποφόρ, σε μια εκτεταμένη ζώνη που ξεκινά από τη Λήμνο και το Κάβο Ντόρο και φτάνει έως τα Κύθηρα. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι επικρατούν επίσης στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο.

Η ένταση των ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και την πιθανότητα ταχείας εξάπλωσής τους. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Εύβοια, η Αττική, η Λέσβος και τα Κύθηρα, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στις ανατολικές περιοχές της Αττικής και στα Κύθηρα, όπου οι άνεμοι αναμένεται να αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Οι μετεωρολόγοι καλούν τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν εργασίες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε γρήγορη εξάπλωση ακόμη και μιας μικρής εστίας φωτιάς.

Σε πορτοκαλί συναγερμό 18 περιοχές

Αναλυτικά και σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την Πέμπτη προβλέπεται «πορτοκαλί συναγερμός» για 18 περιοχές.

Συγκεκριμένα:

Αττική, Κύθηρα

Εύβοια, Σκύρος,

Βοιωτία

Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία,

Κρήτη, Κυκλάδες

Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία,

περιοχές της Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αρκαδίας.

Υψηλός κίνδυνος για φωτιά κατηγορία 3, υπάρχει σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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