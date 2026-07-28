Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

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Η μόνη σαλάτα ζυμαρικών που χρειάζεστε αυτό το καλοκαίρι, υπέροχα κρεμώδης, πεντανόστιμη και δροσερή, με λαχανικά της αρεσκείας σας και τυρί κρέμα.

Είναι πανεύκολη στην παρασκευή της, διατηρείται στο ψυγείο και καταναλώνεται κρύα οποτεδήποτε θελήσετε ένα ελαφρύτερο γεύμα. Επίσης, είναι εξαιρετικά ευέλικτη καθώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσεύματα που έχετε ήδη στο ψυγείο.

Υλικά για τη Συνταγή

200-250 γραμμάρια ζυμαρικά της επιλογής σας (βίδες, πένες, φιογκάκια κτλ.)

1 συσκευασία τυρί κρέμα(με μυρωδικά, με τσένταρ κτλ.)

10 τοματίνια, κομμένα στη μέση

½ κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε μικρά κομμάτια

½ πράσινη πιπεριά, κομμένη σε μικρά κομμάτια

½ ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ αγγούρι, κομμένο σε μικρές φέτες

10 μαύρες ελιές Καλαμών, χωρίς κουκούτσι

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Ελαιόλαδο

Μερικά φύλλα ρόκας (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά βράστε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, κρατώντας λίγο από το νερό του βρασμού. Στραγγίστε τα και αφήστε τα να κρυώσουν.

2. Ανακατέψτε το τυρί κρέμα με λίγο νερό από τα ζυμαρικά μέχρι να έχετε μια κρεμώδη σάλτσα. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο ακόμα νερό μέχρι να πετύχετε την επιθυμητή πυκνότητα.

3. Σε ένα μπολ ανάμειξης ανακατέψτε τα βρασμένα και κρύα ζυμαρικά με τα τοματίνια, τις πιπεριές, το κρεμμύδι,το αγγούρι, τις ελιές, τη ρόκα και το τυρί κρέμα.

4. Αλατοπιπερώστε, ραντίστε με λίγο ελαιόλαδο και σερβίρετε σε μπολ σερβιρίσματος.

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