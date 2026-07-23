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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

23.07.2026 07:10

Βαλκανικό κοτόπουλο νεραγκούλα

23.07.2026 07:10
kotopoulo_neragoula

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Το κοτόπουλο νεραγκούλα είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής συνταγή της περιοχής των Bαλκανίων και παρασκευάζεται πολύ συχνά στη βορειοδυτική Βουλγαρία.

Είναι μια εξαιρετικά νόστιμη και εύκολη στην προετοιμασία της τοπική παρασκευή, με ελαφρώς πικάντικη γεύση και ονειρεμένα φωτεινά χρώματα (όπως του λουλουδιού νεραγκούλα), χάρη στις καπνιστές πιπεριές, τα κρεμμύδια και το τσίλι.

Υλικά για τη Συνταγή

1 κοτόπουλο ολόκληρο (περίπου 1 κιλό), κομμένο σε μερίδες ή ολόκληρα μπούτια

5 ψητές κόκκινες πιπεριές, στραγγισμένες (από βάζο, χωρίς ξύδι)

3 πιπεράκια, πράσινα ή κίτρινα (κατά προτίμηση καυτερά)

400 γραμμάρια ντομάτες αποφλοιωμένες (από κονσέρβα) ή φρέσκες, κομμένες σε μικρούς κύβους

2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα

3-4 σκελίδες σκόρδο

1/2 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

30 γραμμάρια βούτυρο ή μίξη με ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά πλύντε και στεγνώστε το κοτόπουλο, κόψτε το σε κομμάτια και αλατοπιπερώστε το καλά.

2. Βάλτε το βούτυρο και το λάδι σε ένα σκεύος και σοτάρετε τα κομμάτια του κοτόπουλου από όλες τις πλευρές, μέχρι να ροδίσουν. Αποσύρετε σε ένα πιάτο και κρατήστε τα στην άκρη.

3. Ψιλοκόψτε τα κρεμμύδια, κόψτε τις ψητές πιπεριές σε χοντρές λωρίδες, καθαρίστε τις καυτερές πιπεριές από τους σπόρους και ψιλοκόψτε τις κι αυτές.

4. Ροδίστε στο ίδιο σκεύος πρώτα τα κρεμμύδια για 2-3 λεπτά, το σκόρδο και έπειτα ρίξτε τα δύο είδη πιπεριάς. Όταν τσιγαριστούν καλά, μετά από 3-4 λεπτά ρίξτε και τις ντομάτες, συμπληρώστε με 400 ml νερό, αλατοπιπερώστε και βάλτε και την μισή ποσότητα μαϊντανού. Μόλις πάρει βράση επαναφέρετε στο σκεύος το σοταρισμένο κοτόπουλο.

5. Σκεπάστε την κατσαρόλα και μαγειρέψτε το φαγητό σε μέτρια φωτιά, μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να μειωθεί η σάλτσα, περίπου για 50 λεπτά. Σερβίρετε πασπαλίζοντας με τον υπόλοιπο μαϊντανό.

Συμβουλή

Το φαγητό μπορεί να ολοκληρωθεί (στάδιο 5) και στον φούρνο.

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