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Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

25.07.2026 07:00

Μεζεκλίδικο λουκάνικο με μηλίτη

25.07.2026 07:00
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Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να απολαύσετε ένα πικάντικο λουκάνικο, σε μεζεδάκι, μαζί με άφθονο ψωμί, παρέα με το ούζο, τη μπύρα ή το κρασί σας.

Μπορείτε να το σερβίρετε μέσα σε πήλινο σαν ορεκτικό ή συνοδευτικό ή ακόμα και ως κυρίως πιάτο μαζί με τηγανιτές πατάτες και άφθονο ψωμί.

Υλικά για τη Συνταγή

500 γραμμάρια λουκάνικο (κοζάκικο, με πάπρικα, τύπου Λευκάδας ή άλλο της αρεσκείας σας)

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

354 ml μηλίτη

2 φύλλα δάφνης

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά, κόψτε το λουκάνικο σε φέτες πάχους 2 εκατοστών.

2. Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το λουκάνικο και μαγειρέψτε το μέχρι να ροδίσει, για περίπου 5 λεπτά.

3. Συμπληρώστε με τον μηλίτη και τα φύλλα δάφνης και ανακατέψτε ώστε να καλυφθούν καλά οι φέτες του λουκάνικου. Σιγοβράστε μέχρι το υγρό να αποκτήσει υφή σιροπιού (περίπου 5-8 λεπτά).

4. Σερβίρετε το μεζεδάκι σε πήλινο, ως συνοδευτικό ή απολαύστε το ως κυρίως πιάτο με άφθονες φέτες χωριάτικου ψωμιού. Γαρνίρετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

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