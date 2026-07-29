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29.07.2026 19:42

Τρίτος νεκρός πυροσβέστης – 27χρονος πέθανε από παθολογικά αίτια στο Γύθειο

29.07.2026 19:42
pyrosvestis

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Τρίτο νεκρό θρηνεί η Πυροσβεστική σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο.

Τη ζωή του από παθολογικά αίτια έχασε 27χρονος πυροσβέστης στο Γύθειο.

Ο θάνατος του σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν συνδέεται με τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα (29/7) στην περιοχή του Αγερανού, του δήμου Γυθείου.

Ο πυροσβέστης εντοπίστηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του σε σημείο όπου δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο φωτιάς, έχοντας μαζί του τον εξοπλισμό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, η πυρκαγιά βρισκόταν ήδη σε ύφεση όταν εντοπίστηκε ο πυροσβέστης, ωστόσο, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο άλλο περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο πυροσβέστης αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας», αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα, έχασαν τις ζωές του δύο πυροσβέτες 60 και 28 ετών ενώ επιχειρούσαν στο Κρυονέρι Κρήτης. Το 4Χ4 στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε στις φλόγες.

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Σταύρος Γεωργίου: «Με το θύμα γνωριζόμασταν εδώ και πολύ καιρό, είχε αναλάβει τα έγγραφά μου για το άσυλο» φέρεται να είπε ο 28χρονος

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