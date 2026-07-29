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29.07.2026 11:24

Σταύρος Γεωργίου: «Με το θύμα γνωριζόμασταν εδώ και πολύ καιρό, είχε αναλάβει τα έγγραφά μου για το άσυλο» φέρεται να είπε ο 28χρονος

29.07.2026 11:24
stavrosgeorgiou_dolofonia

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Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, καθώς ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να παραδέχθηκε κατά την απολογία του πως γνώριζε καιρό τον δικηγόρο στον οποίο είχε αναθέσει και την υπόθεση του ασύλου του.

Σύμφωνα με το Star, θύτης και θύμα δεν γνωρίστηκαν τη νύχτα του φόνου αλλα παλιότερα, όπως φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

«Με το θύμα γνωριζόμασταν από παλιότερα. Εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το άσυλό», είπε ο 28χρονος.

Πάντως, στην αρχική του ομολογία, όταν συνελήφθη φέρεται να είχε υποστηρίξει άλλα, και άλλα να είπε στην απολογία του.

«Πούλησα το λάπτοπ για 50 ευρώ», είπε αρχικά στους αστυνομικούς. «έδωσα το λάπτοπ σε φίλο μου», είπε στην απολογία του, όταν ρωτήθηκε από τον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος απέδωσε τον φονικό ξυλοδαρμό σε διαπληκτισμό που είχαν. Αρνήθηκε ωστόσο ότι είχε πρόθεση και σχέδιο να αφαιρέσει την ζωή του θύματος.

Ο 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα», φέρεται να δήλωσε στις διωκτικές Αρχές.

Ο ίδιος, εκτός από την υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου, απολογήθηκε για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, για τις οποίες εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

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