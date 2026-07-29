search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 14:06
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2026 12:33

Η ΒΜW καταργεί 8.000 θέσεις εργασίας

29.07.2026 12:33
BMW_LOGO

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την κατάργηση 8.000 θέσεων παγκοσμίως αποφάσισαν η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της αυτοκινητοβιομηχανίας ΒΜW, στο πλαίσιο της επεξεργασίας «σχεδίου αναδιάρθρωσης».

Όπως αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, οι περικοπές των θέσεων εργασίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο και να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Στόχος είναι η εξοικονόμηση περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, ξεκινώντας από το 2028. Διοίκηση και εργαζόμενοι διαπραγματεύονταν εντατικά τις τελευταίες έξι εβδομάδες τις λεπτομέρειες του σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο υπεγράφη τελικά χθες το βράδυ.

Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων κατάργηση θέσεων εργασίας με «κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο», μέσω τακτικών και σταδιακών συνταξιοδοτήσεων και με πακέτο αποζημίωσης, το οποίο ωστόσο θα αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους εντός Γερμανίας, οι οποίοι πλήττονται κυρίως από τις περικοπές. Το κόστος του πακέτου υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση προσωπικού αφορά τους «έμμεσους τομείς», όσους δηλαδή δεν εργάζονται στη γραμμή συναρμολόγησης και εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν υπαλλήλους στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Μόναχο ή στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (FIZ).

Η διοίκηση της εταιρίας θα επιβεβαιώσει ταυτόχρονα την ισχύουσα εγγύηση απασχόλησης, η οποία παραμένει ενεργή όσο η εταιρία έχει θετικό πρόσημο στα προ φόρων κέρδη της, ενώ αμετάβλητες θα παραμείνουν οι ειδικές καταβολές επιδομάτων αδείας και δώρων Χριστουγέννων. Η BMW πάντως είχε ήδη μειώσει το ύψος του δώρου πριν από δύο χρόνια.

Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της ωστόσο η BMW αφήνει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη από τα μέτρα αναδιάρθρωσης την παραγωγή της, τουλάχιστον εντός Γερμανίας. Την ίδια ώρα στην Volkswagen τα σχέδια μείωσης κόστους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την κατάργηση άλλων 50.000 θέσεων εργασίας. Πριν από λίγες ημέρες και η Porsche, εταιρία του ομίλου VW, ανακοίνωσε σχέδιο για περικοπή 5.000 θέσεων.

H ΒΜW αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όμως και στην αγορά της Κίνας, η οποία επί χρόνια ήταν ο μεγαλύτερος εγγυητής των κερδών της. Οι ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι σε καλές χρονιές, περίπου τα μισά από τα κέρδη των Γερμανών κατασκευαστών της premium κατηγορίας αυτοκινήτων παράγονταν στην Κίνα. Τώρα, η αγορά διαβρώνεται, καθώς μαίνεται πόλεμος τιμών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η ζήτηση για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης έχει μειωθεί κατακόρυφα. Είναι ενδεικτικό ότι τα εργοστάσια της BMW στην Κίνα λειτουργούν πλέον στο 50-60% της δυναμικότητάς τους. Οι περαιτέρω δυσκολίες έχουν επίσης σχέση με την πολιτική δασμών των ΗΠΑ και γενικότερα με την εμπορική διαμάχη Ευρώπης – ΗΠΑ – Κίνας. Ως αποτέλεσμα, η εταιρία της Βαυαρίας αναμένει τώρα «σημαντική» και όχι πλέον «μέτρια» μείωση των κερδών της, κατά περίπου 15%.

Διαβάστε επίσης:

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Google Maps χωρίς ίντερνετ; – Η ρύθμιση που πρέπει να κάνεις πριν φύγεις

Τι πρέπει να ξέρετε όταν ταξιδεύετε με σκύλο στο αυτοκίνητο

Οι ζημιές που μπορεί να πάθει το αυτοκίνητο, αν δεν γεμίζουμε επαρκώς το ρεζερβουάρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kwnstantellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση – καταπέλτης του δημάρχου Βουλιαγμένης στον Τσίπρα: «Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις»

vlachopoulou-rena-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ρένα Βλαχοπούλου: Η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη της για τα 22 χρόνια από τον θάνατό της (Video)

texniti-noimosini-thesi-ergasias-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πάνω από 1.100 στελέχη του κλάδου ζητούν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να φρενάρει τα εξελιγμένα μοντέλα – Τι φοβούνται

DAFNI_EFIMERIA_KENTRIKI
ΥΓΕΙΑ

Απαράδεκτες εικόνες στο Δαφνί: Ράντζα στους διαδρόμους – Πάνω από 50 περιστατικά στη χθεσινή εφημερία

diavitis-isens-usa-8gG2PDqpktY-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Σακχαρώδης διαβήτης : Οι δέκα χρήσιμες οδηγίες για ξέγνοιαστες διακοπές με ασφάλεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην κορυφή του κόσμου ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου – Νο1 στο World Ranking του μήκους

gibbs-karharias
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για δύτη στα Φίτζι - Κατέγραψε τη στιγμή που καρχαρίας του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο πόδι (video)

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 14:05
kwnstantellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση – καταπέλτης του δημάρχου Βουλιαγμένης στον Τσίπρα: «Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις»

vlachopoulou-rena-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ρένα Βλαχοπούλου: Η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη της για τα 22 χρόνια από τον θάνατό της (Video)

texniti-noimosini-thesi-ergasias-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πάνω από 1.100 στελέχη του κλάδου ζητούν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να φρενάρει τα εξελιγμένα μοντέλα – Τι φοβούνται

1 / 3