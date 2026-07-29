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29.07.2026 13:17

Alpha: Πρώτες εικόνες από τα backstage της σειράς «Για Σένα»

29.07.2026 13:17
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Χαμόγελα πριν από το «πάμε», απόλυτη συγκέντρωση την ώρα της λήψης, αυθόρμητες στιγμές ανάμεσα στα γυρίσματα σκηνών και μια ομάδα που λειτουργεί σαν ένα «σώμα».

Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες από το παρασκήνιο της νέας δραματικής σειράς «Για Σένα» του Alpha, εκεί όπου κάθε σκηνή χτίζεται με φροντίδα, συνεργασία και προσήλωση.

Ηθοποιοί, σκηνοθέτης, τεχνικοί και όλοι οι συντελεστές βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, με κοινό στόχο να δώσουν ζωή σε μια ιστορία που μιλά για την αγάπη, τις δεύτερες ευκαιρίες και τις αλήθειες που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.

Μια ιστορία δύο ανθρώπων που προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις, όμως η έλξη που τους ενώνει αποδεικνύεται πιο δυνατή από κάθε εμπόδιο.

Γύρω τους ένα σύμπαν ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν, συγκρούονται, διεκδικούν μια δεύτερη ευκαιρία, προστατεύουν ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για εκείνους και έρχονται αντιμέτωποι με επιλογές που δοκιμάζουν τις αντοχές και τις αξίες τους.

Πρωταγωνιστούν υπό τις σκηνοθετικές κατευθύνσεις του Γρηγόρη Καραντινάκη οι Κίμων Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου, ενώ στον ρόλο της Έλενας η Μαρία Τζομπανάκη. Παίζουν και τα κορίτσια Μάντυ Κακαρούτα, Σελήνη Αλεξοπούλου, Σταυρούλα Μορέ.

Το σενάριο είναι των Μαίρης ΖαφειροπούλουΓιώργου Κόκουβα.

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