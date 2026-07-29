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29.07.2026 14:30

«Βόμβα» από αμερικανικά ΜΜΕ: «Ο Γουέστμπρουκ στο στόχαστρο ομάδων της Euroleague» – Ανάμεσά τους ο Παναθηναϊκός

29.07.2026 14:30
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Σενάρια από τις ΗΠΑ θέλουν τον Ράσελ Γουέστμπρουκ να εξετάζει το σενάριο να έρθει στην Ευρώπη τη νέα σεζόν καθώς δεν έχει βρει συμβόλαιο στο NBA και το όνομα του Παναθηναϊκού… φιγουράρει ψηλά.

Ο Γουέστμπρουκ μετά από μία πολύ παραγωγική σεζόν με τους Σακραμέντο Κινγκς (15.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 64 παιχνίδια), είναι χωρίς συμβόλαιο αυτή τη στιγμή και θα περιμένει μήπως προκύψει κάποια ευκαιρία σε ομάδα του ΝΒΑ για να παραμείνει στις ΗΠΑ.

Αν αυτό όμως δεν προχωρήσει, τότε το σενάριο της Euroleague είναι πάρα πολύ πιθανό να έρθει στο τραπέζι και να μετακομίσει Ευρώπη.

Πριν δύο χρόνια τον προσέγγισε η Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά είχε απορρίψει κάθε πιθανότητα να φύγει από τις ΗΠΑ.

Τα πράγματα όμως άλλαξαν και αν δεν βρει ομάδα στην πατρίδα του, τότε είναι πιθανό να τον δούμε στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Χάποελ τον έχει και πάλι στο στόχαστρο όπως και η Ντουμπάι BC, η Αρμάνι, αλλά και ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με τη «Wall Sport», η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναζητά έναν ακόμη πλέι μέικερ και είναι διατεθειμένη να επενδύσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό για να κάνει τη διαφορά στην περιφέρεια με την προσθήκη του σπουδαίου γκαρντ.

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