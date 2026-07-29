Τραγωδία στη Λαμία: 74χρονη έχασε τη ζωή της από πνιγμό, τρώγοντας σουβλάκι – Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας από τον θάνατο μιας 74χρονης γυναίκας που πνίγηκε από το φαγητό της και έχασε τη ζωή της, ενώ βρισκόταν σε κεντρικό κατάστημα εστίασης της πόλης.

Η άτυχη ηλικιωμένη έτρωγε ένα σουβλάκι όταν, εντελώς ξαφνικά, εκδηλώθηκε επεισόδιο πνιγμονής από τροφή. Προφανώς κομμάτι από κρέας έφραξε την αεροφόρο οδό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει γρήγορα τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το lamiareport, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Το προσωπικό του καταστήματος αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες με τη λαβή Χάιμλιχ (Heimlich), χωρίς δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, στο σημείο προσέτρεξαν και άνθρωποι από γειτονικά καταστήματα. Βλέποντας πως η 74χρονη είχε ακόμη σφυγμό, κατέβαλαν προσπάθειες να της προσφέρουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν στις προσπάθειες αναζωογόνησης.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας χωρίς τις αισθήσεις της, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της από ασφυξία.

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