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29.07.2026 16:35

Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος για την επίθεση με χειροβομβίδα – Τι υποστήριξε στην απολογία του 

29.07.2026 16:35
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Τον δρόμο για τη φυλακή μετά την απολογία του πήρε ο 30χρονος φυσικός αυτουργός της επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου και άλλων τριών στόχων. 

Ο 30χρονος Αιγύπτιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τι περιέχει το πακέτο που παρέλαβε από τον 27χρονο στη Γλυφάδα. Ομολόγησε, ακόμα, ότι είχε συμφωνήσει να λάβει αμοιβή 2.000 ευρώ

Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη (30/7) πήρε ο κρατούμενος στις φυλακές των Διαβατών, επίσης αιγυπτιακής καταγωγής, που προσέλαβε στον 30χρονο για να εκτελέσει την επίθεση. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο κρατούμενους έπαιρνε εντολές από άλλο κρατούμενο που είχε προσωπικές διαφορές με τα πρόσωπα-στόχους. 

Στο σπίτι του 27χρονου που παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον 30χρονο Αιγύπτιο οι αρχές εντόπισαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ.  Ο 27χρονος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διακίνηση ναρκωτικών. 

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