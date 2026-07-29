Πήλιο: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα, την επανέφερε με ΚΑΡΠΑ η ναυαγοσώστρια

Takeaways by to pontiki AI Μία 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στην παραλία της Μπούφας στο νότιο Πήλιο.

Η ναυαγοσώστρια Άρια Μαυρομάτη παρενέβη άμεσα και εφάρμοσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καταφέρνοντας να επαναφέρει τη γυναίκα στη ζωή έπειτα από τέσσερα λεπτά.

Στην επιχείρηση παρείχαν πολύτιμη συνδρομή εργαζόμενοι από γειτονικό κατάστημα εστίασης, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Η λουόμενη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου για νοσηλεία, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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Παρολίγον τραγωδία στην παραλία της Μπούφας, στο νότιο Πήλιο, όταν μία 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς αναπνοή και σώθηκε χάρη στην επέμβαση της ναυαγοσώστριας, Άριας Μαυρομάτη, που μέσα σε λίγα μόλις λεπτά κατάφερε να τη φέρει ξανά στη ζωή.



Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, η Άρια Μαυρομάτη, η οποία έχει αναλάβει τη ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας της Μπούφας, βρισκόταν στον πύργο επιτήρησης, εκτελώντας τη συνεχή παρακολούθηση των λουομένων, όπως προβλέπουν τα διεθνή πρότυπα ναυαγοσωστικής κάλυψης. Λίγο αργότερα αντιλήφθηκε έναν άνδρα να κάνει έντονες χειρονομίες και να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο, πήρε την τορπίλη διάσωσης και έσπευσε αμέσως στο σημείο.



Όταν έφτασε, ο άνδρας είχε ήδη καταφέρει να μεταφέρει τη γυναίκα σχεδόν μέχρι την ακτογραμμή. Με συντονισμένες κινήσεις, οι δυο τους την ανέσυραν πλήρως στην ξηρά, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τις αισθήσεις της και δεν ανέπνεε.

Ακολουθώντας πιστά τα διεθνή πρωτόκολλα που εφαρμόζουν οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες, η Άρια Μαυρομάτη ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Για περίπου τέσσερα λεπτά πραγματοποιούσε αδιάκοπα τις απαραίτητες ενέργειες, μέχρι που η 73χρονη άρχισε να ανταποκρίνεται, ανακτώντας τόσο την αναπνοή όσο και τις αισθήσεις της. Αμέσως μετά, της χορηγήθηκε οξυγόνο και παρέμεινε υπό συνεχή παρακολούθηση μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.





Σημαντική ήταν και η συμβολή των εργαζομένων του διπλανού beach bar, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια και συνεργαζόμενοι άψογα με τη ναυαγοσώστρια καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.



Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου έσπευσε στην παραλία και παρέλαβε τη λουόμενη, προκειμένου να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.



Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό.

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