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29.07.2026 19:55

ΣΥΡΙΖΑ για τους νεκρούς πυροσβέστες: Βαθιά θλίψη, το περιστατικό φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο τα μεγάλα προβλήματα του Σώματος

29.07.2026 19:55
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Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη.  

«Το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί. Ως εκ τούτου, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, η παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και οι ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας, συνθέτουν ένα πλαίσιο που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια τους.

Έστω και τώρα, που είμαστε εν μέσω της πιο επικίνδυνης φάσης της αντιπυρικής περιόδου, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα, τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

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