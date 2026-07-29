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29.07.2026 18:51

Ανδρουλάκης: Βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος

29.07.2026 18:51
nikos androulakis

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Τη βαθιά οδύνη του εκφράζει ο Νίκος Ανδρουλάκης «για την τραγική απώλεια δύο ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, -ενός εποχικού πυροσβέστη και ενός πυροσβέστη πενταετούς θητείας-, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου».

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στη σχετική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζει ότι «η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλιπόντων και σε όλους τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος, με ουσιαστική στήριξη, μέριμνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 29.07.2026 19:37
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ΝΔ για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο: Με αυταπάρνηση υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους

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