Απάντηση – καταπέλτης του δημάρχου Βουλιαγμένης στον Τσίπρα: «Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις»

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Με σαφή πυρά απάντησε ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις αναφορές του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. στο δήμο 3Β κατά την παρουσίαση του σχεδίου «Αριστοτέλης» για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρουσίαση του σχεδίου ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε τον Δήμο 3Β ως χαρακτηριστικό παράδειγμα «αποτυχημένης συνένωσης» του «Καλλικράτη». Υποστήριξε επίσης ότι οι τρεις κοινότητες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, κάνοντας λόγο για κίνδυνο «τσιμεντοποίησης» της Βουλιαγμένης, διαφορετικές ανάγκες της Βάρης και «εξαφάνιση – εγκατάλειψη» της Βάρκιζας.

Απαντώντας, ο κ. Κωνσταντέλλος καταλόγισε εμμέσως πλην σαφώς αδράνεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015-2019 έναντι του Οικοδομικού Σχεδιασμού (ΝΟΚ) και σειρά άλλων ζητημάτων, ενώ έκανε λόγο για άγνοια του πρώην Πρωθυπουργό για τα προβλήματα του δήμου αλλά και τα μέσα διεκδίκησής του.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η προστασία μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται με περιστασιακές επισκέψεις και γενικόλογες διαπιστώσεις. Επιτυγχάνεται με συγκρούσεις όταν χρειάζεται, με θεσμικές παρεμβάσεις, με προσφυγές στη Δικαιοσύνη, με έργα και με αποτελέσματα», τονίζοντας ότι «αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων απλώς σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που αγωνίζονται καθημερινά για το μέλλον της».

Αναλυτικότερα ο κ. Κωνσταντέλλος είπε μεταξύ άλλων:

Για τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα: Υπογράμμισε τις δικαστικές και θεσμικές μάχες που δίνει ο Δήμος για την προστασία του περιβάλλοντος, εστιάζοντας στην πρωτοστασία του Δήμου 3Β κατά των ευνοϊκών διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) στο ΣτΕ. Ρώτησε, δε, ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα για το τι έπραξε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της πενταετούς διακυβέρνησής του για την αποτροπή της υπερδόμησης.

Για τη Βάρη: Αναφέρθηκε στη επίλυση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων δεκαετιών και στα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται.

Για τη Βάρκιζα: Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να την επισκεφθεί για να διαπιστώσει τις εκτεταμένες αναπλάσεις και τις σύγχρονες υποδομές που έχουν αλλάξει ριζικά την εικόνα της.

Ολόκληρη η απάντηση Κωνσταντέλλου

«Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις

Όταν κάποιος επιλέγει να μιλήσει δημόσια για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οφείλει πρώτα να γνωρίζει την πραγματικότητα.

Ο Δήμος μας αποτελείται από τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με διαφορετική ιστορία, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προτεραιότητες. Και η Δημοτική Αρχή δεν τις αντιμετωπίζει με συνθήματα, αλλά με σχέδιο και έργο.

Στη Βουλιαγμένη προστατεύουμε με συνέπεια το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της με συγκρούσεις και δικαστικούς αγώνες όπου χρειάζονται.

Στη Βούλα δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μεγάλη μάχη απέναντι στην υπερδόμηση. Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που συγκρούστηκαν με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), έναν κανονισμό που με τις διατάξεις του άνοιξε τον δρόμο για υπερβολικές αυξήσεις στη δόμηση και αλλοίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων. Δεν μείναμε στα λόγια: προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δώσαμε θεσμική και νομική μάχη για να ανακοπεί η εφαρμογή του και να προστατευτεί το πολεοδομικό ισοζύγιο και η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Αυτή η μάχη συνεχίζεται καθημερινά, γιατί οι επιπτώσεις του ΝΟΚ δεν είναι θεωρητικές, είναι απολύτως πραγματικές στις γειτονιές μας.

Και εδώ προκύπτει ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: στα πέντε χρόνια που ο κ. Τσίπρας είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τι ακριβώς έκανε για να σταματήσει ή να διορθώσει τις καταστροφικές διατάξεις του ΝΟΚ; Ποια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση προώθησε για να προστατευτούν οι πόλεις από την υπερδόμηση που σήμερα όλοι επικαλούνται;

Στη Βάρη λύνουμε πολεοδομικές εκκρεμότητες δεκαετιών και υλοποιούμε τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και υδραυλικών υποδομών που έχει γνωρίσει ποτέ η περιοχή.

Και όσο για τη Βάρκιζα, ίσως ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να την επισκεφθεί πριν μιλήσει γι’ αυτήν. Θα διαπίστωνε ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει αλλάξει ριζικά, με εκτεταμένες αναπλάσεις, σύγχρονες υποδομές και μια εικόνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Αττική.

Η προστασία μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται με περιστασιακές επισκέψεις και γενικόλογες διαπιστώσεις. Επιτυγχάνεται με συγκρούσεις όταν χρειάζεται, με θεσμικές παρεμβάσεις, με προσφυγές στη Δικαιοσύνη, με έργα και με αποτελέσματα.

Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων απλώς σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που αγωνίζονται καθημερινά για το μέλλον της.»

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